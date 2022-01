Vedran Pavlek otkrio koliko će koštati Snježna kraljica i kad je zadnji put slavio Novu godinu

Čekajući na ovaj intervju, koji smo dogovarali sedam dana, ovaj se novinar povremeno osjećao kao da čeka Godota. Srećom, za razliku od likova iz Becketove drame, koji čovjeka koji su čekali nisu dočekali, mi smo ipak dočekali Vedrana Pavleka, direktora sljemenske utrke Svjetskog kupa.

A dobili smo i koju minutu više jer se ispred njega, dok se vozio na Sljeme (a taj vremenski raspon smo imali na raspolaganju), sporo vozila neka gospođa koja ga nije htjela propustiti.

Ovog puta lovili smo se dulje nego obično, ima li to veze s južinom koja ugrožava pripremljenu stazu za sutrašnju žensku utrku?

– Nema veze s time, nego s mojom preopterećenošću, sa stotinama sitnih promjena koje traže i promjene FIS-ovih protokola. Primjerice, u Zagreb ne dolazi direktor ženskog Svjetskog kupa Peter Gerdol jer je pozitivan pa je taj protokol trebalo preraditi. Između Božića i do završetka Snježne kraljice, to je klasična situacija i ja sam uvijek spreman za dosta neplaniranih novih stvari.

Foto: 03.01.2017., Zagreb - Vedran Pavlek u pregledu staze na Trgu bana Josipa Jelacica. rPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na kavicu jedino u srpnju

Kada se Vedrana Pavleka posljednji put moglo dobiti na kavu, da s nekim ležerno ćaska?

– Ha, ha... Dobro pitanje. Mislim da je za takvo što najbolji srpanj. Između listopada i ožujka nemojte niti pokušavati. Pa pogledajte moj raspored. Iz Madonne sam stigao 23. prosinca, a u Zagrebu sam do 6. siječnja kada letimo za Bern i potom prolazim sve siječanjske destinacije za tehničke discipline. Vraćam se u Zagreb 26. siječnja i već 28. siječnja letim u Peking iz kojeg se vraćam 18. veljače pa neka mi netko u tom razdoblju predloži termin za kavu. Moji prijatelji to znaju pa i ne pokušavaju.

S obzirom na uigrani tim, morate li prekontrolirati baš svaki detalj organizacije utrke?

– To je moja priroda, tako funkcioniram. Ne samo da sam “control freak” nego sam i perfekcionist, a to traži vrijeme i energiju. No, s obzirom na to da u svoj tim imam puno više povjerenja nego u počecima, sigurno je da sada nadgledam manje stvari.

Ima li uopće neki dio posla u organizaciji u kojem direktor ne sudjeluje ili ga ne kontrolira?

– Ha, ha... ne znam, teško je reći. Ima nekih dijelova koji su mi draži pa se više petljam i nekih koji su mi manje draži pa se njima manje bavim.

Koliko je ljudi uključeno u organizaciju Snježne kraljice?

– Glavni posao vodi cjelogodišnji tim Saveza, a to je nas 6-7 koji radimo sve poslove i oko reprezentacije i oko Kraljice. No, kako se bliži utrka, tako se broj ljudi povećava. Prvi nam se priključe već u listopadu, a neki u posljednjem tjednu ili na dan same utrke. Dok smo imali gledatelje, ta je brojka bila između 1500 i 2000 ljudi jer smo znali imati i po 400 ljudi u osiguranju, a MUP je znao imati oko 200 svojih ljudi. Sada smo, zajedno s osiguranjem, na 800 ljudi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 03.01.2022., Zagreb, Pocele su pripreme i treninzi na Sljemenu za Snjeznu kraljicu Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako li su, tako raspršenom direktoru utrke i nacionalnog saveza, uopće izgledali blagdani?

– Na Badnjak sam uspio večerati s majkom. Božić sam dočekao u krevetu probudivši se oko pet ujutro da bih radio na papirologiji. Na Silvestrovo sam zaspao u pola deset pa me probudila pucnjava pred ponoć. Potom sam opet zaspao i “potegnuo” do četiri ujutro da bih radio na računalu i potom odjurio na Sljeme.

Nakon svega postavlja se pitanje kada je posljednji put dočekao Božić na polnoćki ili Novu godinu na nekoj fešti?

– Ooo... dobro pitanje. Ne sjećam se da je to bilo u godinama otkako je 2005. krenula Snježna kraljica. Čini mi se da sam posljednju Novu godinu dočekao negdje oko 2001. i to u Dubrovniku gdje smo proslavili Janičinu pobjedu u Semmeringu.

Između svih organizacijskih obveza i poslova, Pavlek je morao naći vremena za jedan vrlo važan razgovor važan za budućnost ove sportske priredbe, za susret s novom gradskom vlasti i gradonačelnikom Tomaševićem.

– Razgovarali smo. Razumijem da situacija u Gradu Zagrebu nije sjajna, no pronašli smo obostrano odgovarajuće rješenje. Grad će u Snježnu kraljicu ubuduće ulagati 50 posto manje, no mi smo napravili neka nova organizacijska preslagivanja pa smo uspjeli dodatno uštedjeti, a Vlada nam je preko Ministarstva turizma i sporta dala dodatnu potporu.

Koliko će stajati ova utrka?

– Ove godine to će biti 21,7 milijuna kuna. S te strane pomoglo nam je što nema gledatelja jer nismo morali montirati tribine.

Staza će biti kvrgava

Do kada Sljeme ima licenciju Svjetskog skijaškog saveza?

– Po aktualnom kalendaru smo do 2023., no kako je FIS dobio novog predsjednika, radi se nova koncepcija Svjetskog kupa u što sam i ja uključen. Naime, član sam radne skupine pa mogu, djelomično, utjecati na budućnost Svjetskog kupa. Taj koncept treba biti završen do kraja travnja i prezentiran i usvojen na svibanjskom kongresu FIS-a u Portugalu.

S obzirom na to da smo lani imali čak četvoricu skijaša u prvih 30, a trojicu u 15, što je sljedeći cilj za hrvatsko skijanje na Sljemenu. Može li se, nakon dugo vremena, dogoditi novo hrvatsko postolje?

– Kako Zubčić vozi slalom, ni to nije neostvarivo. S obzirom na to da Sljeme između Božića i Nove godine nije bilo za trening, nije skijao na Crvenom spustu no rekao je da on to ima u nogama. I još nam je rekao da ne napravimo “autocestu” pa mu sad mogu javiti da je dobio što je tražio jer će staza biti dosta kvrgava i neravna. Utrke su puno teže kada staza nije “tepih”.

Hoće li Ivica i Janica, sportaši zbog kojih je Zagreb i dobio ovu utrku, imati i ove godine kakvu ulogu na Sljemenu?

– Ivica ima svoju standardnu savjetničku ulogu, a Janica ulogu majke, no vjerujem da će i ona biti na Sljemenu. Nemojmo zaboraviti da se ta utrka i zove po njoj i da je ona za nju vezana iako tu nikad nije uspjela pobijediti. No, imala je svoju najposebniju utrku u karijeri, onu sjajnu vožnju bez štapa i rukavice.

Leona može puno više, a Zrinka će već ove sezone do prvih bodova

Za tri hrvatske cure koje će sutra voziti slalomsku sljemensku utrku Svjetskog kupa Pavlek kaže:

– Ova dva ovosezonska 14. mjesta Leone Popović samo su međukorak i ona je sposobna za puno više, posebice jer je jako zadovoljna skijama Volkl, a još nije spojila čak niti jednu cijelu vrhunsku vožnju kao što ona, vjerujem, može. Mlađahna Zrinka Ljutić će, vjerujem, već ove sezone osvojiti svoje prve bodove u Svjetskom kupu. Štoviše, vjerujem da je spremna i za nešto više osim nekoliko prvih bodova. Andrea Komšić je i ove sezone naš pridruženi član, što znači da se sama financira, a Savez joj pomaže koliko može.