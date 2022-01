Pavlek o drami na Sljemenu: Naši skijaši su mi vikali "ne daj da otkažu, ne daj da otkažu"

Bila je to jedna od najvećih bitaka Vedrana Pavleka kada je u pitanju sljemenska utrka Svjetskog kupa. Već otkazanu mušku slalomsku utrku Pavlek je vratio u život zahvaljujući svoj iznimnoj upornosti ali i sposobnosti da uvjeri čelnike FIS-a a su on i suradnici mu u stanju organizirati priredbu i usprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima.

A oni na Sljemenu jučer to doista i nisu bili jer je se temperatura zraka u ciljnoj ravnini, u jednom trenutku, popela na devet celzijusa. Zbog toga je FIS-ov direktor za muške tehničke utrke Emmanuel Couder izgubio strpljenje i otkazao utrku. Zbog čega zapravo, ?

- Njima je nekoliko vrata bilo sporno, mislili su da nema dovoljno snijega da staza izdrži. Naš stav je bio suprotan posebice jer smo vjerovali u vremensku prognozu koja je posljednjih pet dana bila vrlo precizna, gotovo u minutu. A za ovaj dan ona je glasila da će tijekom popodneva temperatura drastično pasti, da će oko 18 sati biti nula. S obzirom da je staza bila dovoljno natopljena i da je bilo dosta soli, ona bi izdržala. Reno Fleiss, Ivan Vučinić i ja, zapravo svi mi koji radimo na Sljemenu, jako dobro poznajemo ovu planinu i znamo što to znači za snijeg. Tražili smo od FIS-a samo malo više strpljenja i dobili smo samo 15 minuta za koliko je pomaknut start. Nakon toga FIS više nije imao strpljenja, televizije više nisu mogle čekati i oni su donijeli tu odluku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.01.2022., Zagreb - Priprema staze za prvu voznju muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. Vedran Pavlek Photo: Matija Habljak/PIXSELL

A ona je prenerazila vrijedne organizatore, koji su se noćima "ubijali" da svjetskoj skijaškoj eliti na stazi pripreme što bolje uvjete. Srećom, ti ljudi su pripremili i plan B a on je bio da se utrka odgodi za sutradan.

- Mi smo već prije nekoliko dana pripremili taj plan, dobar plan, i dobili smo iste sekunde podršku FIS-a, odnosno samog predsjedništva FIS-a, a imamo zeleno svjetlo. Televizije su se počele koordinirati i došla je potvrda da će se se utrka održati u četvrtak, na Tri Kralja, u 13 sati prva vožnja, a u 16.10 druga vožnja. I to je, u televizijskom smislu, opet dobra kombinacija s biatlonom i skijaškim skokovima. U većini srednjoeuropskih zemalja je blagdan i ono što je još važnije bit će puno ljepša kulisa na Sljemenu. Noćas će pasti 10-15 centimetara snijega koji će prestati tijekom dopodneva, a tijekom popodneva se očekuje djelomično i sunčano. Temperatura noćas oko dva ispod nule a po danu oko nule. I sigurno će puno ljepše slike ići sa Sljemena nego danas. Taj plan B je apsolutno prihvatljiv i dobar.

Jesu li bili teški pregovori?

- Jesu. Ja nisam bio njihova stava od jutra. Koliko su jučer bili pozitivni, toliko su danas bili negativni. Staza je stvarno dobra, očišćena. Moram čestitati Fleissu, Vučiniću i svim ljudima koji su radili. Očistilo se to lišće, izgleda fantastično. A tih par vrati je za nas bilo prihvatljivo, no oni su od jutra bili negativno nastrojeni.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.01.2022., Zagreb - Utrka muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. sluzbeno je otkazana na Sljemenu. Presudilo je lose stanje podloge, magla, posebice na donjem dijelu staze. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

S obzirom da je, izravno iz ciljne ravnine morao zvati i šefove FIS-a, je li ovo bila najveća borba koju je Pavlek oko Sljemena ikad vodio?

- Ha, je li najveća borba. Ha, ha... Mogu vam reći pravu priču oko kalendara pa ćete vi donijeti svoj zaključak. Mi smo u kalendaru FIS-a bili 4. i 6. siječnja, što je potvrdilo i Vijeće FIS-a, no muški direktor Marcus Waldner, da bi sportaši imali više vremena za put u Adelboden odlučio da muška utrka bude 5. siječnja. Radili smo na tome, lobirali šest mjeseci i nije prošlo. No, pronašlo se i dobro rješenje za 5. siječnja i s odličnim startnim vremenima. Nije isto da li natjecatelje gleda u Njemačkoj jedan ili pet milijuna. Kada smo to napravili ja sam se borio da izguramo današnju utrku. No, spremni smo bili i za plan B. Ja u njega čvrsto vjerujem. To nije neki rezervni plan, neki pomoćni plan, nego je odličan plan.

Slaže li se Pavlek s ocjenom da bi staza za skijaše bila premekana s obzirom da brže voze i da kao teži više pritišću stazu?

- Situacija je jutros bila bolja no što je bila jučer, uoči ženske utrke, kada sam i ja bio zabirnut, no s tom vodom i solju ispalo je jako dobro. Istina je, skijaši pritišću više, ali s padom temperature to bi se poboljšalo. A ti to je slalom, brzine su najmanje, to nisu spust ili superveleslalom, i ne sjećam se da je netko u tom smislu imao problema sa slalomom. No, što je tu je. Ne treba to gledati previše emotivno i osobno, odluka je takva kakva jest, natrag se ne može ići.

Koliki je bio problem prebaciti čarter let za skijaše na relaciji Zagreb - Bern sa četvrtka na petak jer u Adelbodenu se utrka vozi već u subotu?

- Još prebacujemo. Naći ćemo neki avion. To su već slađe brige.

Jeste li se čuli s našim skijašima. Jesu li bili razočarani kada su čuli da je utrka otkazana što je i bila neko vrijeme?

- Molili su me. Projurio sam gore na vrhu, jer sam morao doći do dolje. Samo mi je Matej Vidović vikao "nedaj da otkažu, nedaj da otkažu".

I na kraju nam je Pavlek otkrio ključan potez u spašavanju muške sljemenske utrke.

- Mogu vam reći i to. Razgovarao sam s predsjednikom FIS-a i glavnim tajnikom i dobili smo u istoj sekundi apsolutnu i jasnu podršku za sutra. Kulisa će biti prekrasna, zimska. Sada moram juriti dalje jer treba sve organizirati iznova, od hotela, novih COVID testova, čarter leta i vidimo se u četvrtak u 13 sati na Sljemenu.