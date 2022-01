UŽIVO OD 15:45 Početak odgođen za 15 minuta zbog vjetra, šest Hrvata na startu

– Iako sam posljednjih godina puno trenirao i slalom, ipak je to moje prvo slalomsko postolje bio iznenađujući rezultat. No, super se osjećam i vjerujem da ove sezone mogu do još slalomskih postolja.

– Prva se vožnja zapravo vozi u sumrak pa će biti malo zeznuto jer neće pomagati reflektori. No, drugi lauf će biti potpuno u mraku i to će biti super – kazuje Zubčić, peti u poretku slalomaša nakon dvije ovosezonske utrke koji žali što neće biti publike:

– To ima li ili nema publike ne utječe na moju izvedbu, no ljepše je skijati dok se navija, to ti daje dodatnu motivaciju. Zato i jest lijepo voziti Svjetski kup.