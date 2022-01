Strani mediji bez milosti prema Snježnoj kraljici: 'To je najprljaviji slalom posljednjih godina!'

Vremenske neprilike nisu dopustile održavanje muškog dijela slaloma na Sljemenu i Snježna kraljica zasad je otkazana, što nije promaklo stranim medijima. Koji, nažalost, nisu bili najblaži u prenošenju te informacije.

Išli su u smjeru Amerikanke Mikaele Shiffrin, koja je već jučer tijekom konferencije za medije spomenula teške uvjete. Svejedno, bila je druga, no šok nije time suzbijen.

- U 23 godine skijanja nisam vidjela nešto slično. Čak sam se i smijala onome što sam primijetila na stazi - kazala je.

Organizatori su dali sve od sebe, ali nisu mogli promijeniti ono što im je priredila priroda. Pretoplo vrijeme, vjetar, lišće na stazi, kiša... Tako nešto zbivalo se i u Innsbrucku, gdje je otkazana Novogodišnja turneja u skijaškim skokovima.

- Jedno je sigurno, ženska utrka u Zagrebu doista je zaslužila titulu najprljavijeg slaloma posljednjih godina - piše austrijski Kurier, a nadovezao se i Kronenz Zeitung u tekstu s naslovom "Zagrebački slalom - strmina je kao šuma":

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.01.2022., Zagreb - Priprema staze za prvu voznju muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

- Često se kaže da se slalomaši probijaju kroz "šumu kolaca". U Zagrebu je termin "šuma" bio dosad najprikladniji. Slalomašice su se mučile s mješavinom bjelogoričnog lišća i četinjača na stazi.

Švicarski Blick je stazu opisao "nezaboravnom", slovenski mediji, kao RTV Slovenija, pisali su o "proljeću s malo snijega i jakim vjetrom", a Večer je otišao korak dalje:

- Toplo je, vjetar puše, virus se širi. Koga briga!

Kritiziralo se činjenicu da ženski slalom nije otkazan te da je sve to samo zbog novca, no istini za volju, kritike nisu bile u tom smislu pretjerane jer kad su na postolju bile dvije najbolje skijašice, teško je biti negativan. One su se potvrdile i u teškim uvjetima, što znači da je staza, barem u ženskoj konkurenciji, još uvijek bila koliko toliko normalna...

