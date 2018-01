Pavić peti na svijetu: Turnirska zarada mu je 1,5 milijuna dolara

Fantastisch! Uskliknuo je komentator na njemačkom Eurosportu. Tako je on ocijenio igru i uspjeh našeg 24-godišnjeg Mate Pavića i 13 godina starijeg Austrijanca Olivera Maracha, koji su u finalu turnira parova na Australian Openu pobijedili Kolumbijce Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha sa 6:4, 6:4.

Kolumbijci do finala nisu izgubili ni set, ali u subotu su naletjeli na iznimno raspoložene Hrvata i Austrijanca. Koji su pak na putu do finala od pet mečeva u četiri trebali igrati treći set. Ali su jučer sve riješili u dva i tako postigli 21. pobjedu u nizu, 14. od početka sezone.

Od ponedjeljka peti na svijetu

I Mati i Marachu to je prvi Grand Slam naslov u konkurenciji muških parova (ukupno četvrti turnir koji su osvojili zajedno), s tim da Mate ima i naslov u konkurenciji mješovitih parova (2016. je s Njemicom Siegemund osvojio US Open), a u nedjelju u miksu igra novi finale (u šest sati, prije muškog), njemu i Kanađanki Gabrieli Dabrowski suparnici će biti Mađarica Babos i Indijac Bopanna.

Od ponedjeljka će Pavić biti najbolji hrvatski tenisač u parovima: preskočit će Ivana Dodiga na sedmom mjestu i doći na peto (+11), što mu je i najbolji plasman karijere. A Hrvatska će prvi puta u povijesti imati dvojicu tenisača u Top 10 konkurencije parova.

I na zaradu se Mate ne može požaliti: on i Marach podijelit će 700.000 australskih dolara. A ukupna Pavićeva turnirska zarada popet će se na 1,5 milijuna američkih dolara.

Kao talentirani klinac (počeo je s pet godina a trener mu je bio otac Jakov), Mate je najavljivao da će se boriti za Top 10 svjetskog tenisa. No, mislio je tada na pojedinačnu konkurenciju. I doista, u siječnju 2011. ljevoruki je Mate bio među pet najboljih juniora na svijetu. No, već se tada iskazao i kao timski igrač, iste je godine osvojio juniorski Wimbledon u paru s Britancem Morganom.

I među seniorima je Pavić u pojedinačnoj konkurenciji imao povremenih bljeskova. U Umagu 2012. pobijedio je, primjerice, nekad prvog tenisača svijeta Juana Carlosa Ferrera. Osvojio je Mate i četiri pojedinačna turnira iz kategorije Futures (posljednji u ožujku 2015.), ali činjenica je da je na ATP turnirima ostvario samo tri pobjede.

No, ništa zato. Pavić nije odustao od borbe za teniski vrh, samo mu je odlučio prići s druge strane, s one u dublu. U Melbourneu je osvojio 11. naslov u karijeri uz još 13 finala. Do prvog finala stigao je 2012. u Zagrebu u paru s Ivanom Dodigom. A prvi je naslov osvojio u Nici 2015. s Novozelanđaninom Venusom. S Marachom je prvi put zaigrao u Miamiju, u travnju prošle godine, u prvom su meču izgubili od Amerikanca Bakera i Kanađanina Nestora, ali nisu odustali od suradnje. A zanimljiva su kombinacija. Osim što je između njih razlika od 13 godina, obojica imaju prebivališta na neobičnim adresama. Naš Pavić prijavljen je na Bahamima (Freeport), a Austrijanac u Panami.

Wimbledon kao motiv

- Kad smo se dogovorili da počnemo igrati zajedno, niti Marachu niti meni nije išlo dobro. I taj prvi meč u Miamiju smo izgubili, ali s 9:11 u trećem setu i uz propuštene meč-lopte. No, potom smo igrali sve bolje, a finale u Wimbledonu koji smo također nesretno izgubili, pokazao nam je da možemo funkcionirati. Osjetili smo što znači izgubiti finale na Grand Slam turniru i potrudili se da dođemo do novog - otkrio je Mate dodavši:

- Uoči ovog finala imali smo niz od 20 pobjeda i to je bio za nas veliki kapital, kapital koji nam je donio samopouzdanje. A to se poglavito osjetilo u odlučujućim trenucima.

Još je istaknuo:

- Nakon Wimbledona angažirali smo za trenera Johna Farringtona koji putuje s nama i koji je promijenio neke stvari u našoj igri.

Zanimljivo je da Pavić nije proizvod niti jednog kluba, iako je odrastao na Firulama. Trenirao je nekoliko stotina metara dalje, na dva terena na Baterijama. Otac Jakov naučio ga je igrati tenis i izgradio ga kao tenisača. Isto vrijedi i za njegovu stariju sestru Nađu, koja je bila vrlo solidna juniorka.