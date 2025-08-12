Pala 'velika faca': Švercao kokain, dilao MDMA-u i plin za smijanje, a sad ide u zatvor

Nekadašnji obrambeni igrač engleskog prvoligaša Wigana, 41-godišnji Ronnie Stam, osuđen je na sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u velikoj operaciji krijumčarenja droge. Sud u nizozemskom gradu Bredi proglasio ga je krivim za šverc 724 kilograma kokaina, kao i za posjedovanje MDMA-a te 18 litara dušikovog oksida, poznatijeg kao plin za smijanje. Stam, koji je tijekom karijere dijelio svlačionicu s nekim od poznatih nogometaša, sada se suočava s posljedicama života s druge strane zakona, u koji je zakoračio nakon umirovljenja 2016. godine. Njegov pad je tim dramatičniji jer ga je nizozemsko tužiteljstvo opisalo kao "veliku facu" i poznato ime u kriminalnom podzemlju.

Iako je konačna presuda sedam godina, tužiteljstvo je u početku tražilo znatno strožu kaznu od 13 godina zatvora. Početne optužbe teretile su Stama za pokušaj krijumčarenja čak 2217 kilograma kokaina, čija se ulična vrijednost procjenjuje na više od 50 milijuna eura. Ipak, sud ga je oslobodio dviju najtežih točaka optužnice, što je rezultiralo manjom kaznom. Unatoč tome, sudac je u presudi naglasio kako je Stam imao "odlučujuću i koordinirajuću ulogu" u cijeloj operaciji, čime je potvrđena njegova visoka pozicija u kriminalnoj hijerarhiji.

Osim zatvorske kazne, Stam se suočava i s teškim financijskim udarcem. Sud mu je naložio da vrati oko dva milijuna eura protupravno stečene imovinske koristi, a uz to mora platiti i novčanu kaznu od 30.000 eura. Presuda je jasno istaknula motiv koji stoji iza ovih kriminalnih radnji. "Bili su usredotočeni isključivo na zaradu velikih svota novca", stoji u oštrom komentaru suca koji je vodio slučaj, odbacujući bilo kakve druge olakotne okolnosti. Droga, koja je stigla iz Čilea, presretnuta je na putu za Rotterdam, što je u konačnici dovelo do uhićenja bivšeg nogometaša u lipnju ove godine.

Tijekom suđenja, Stam je priznao svoju umiješanost, ali samo u jednom, znatno manjem poslu. Priznao je da je sudjelovao u planu krijumčarenja 20 kilograma kokaina iz Brazila za njemački Frankfurt, dodavši kako je njegova naknada trebala iznositi vrijednost jednog kilograma droge. Naglasio je kako je to bio njegov jedini doprinos kriminalnim aktivnostima te je izrazio žaljenje zbog svoje povezanosti s kriminalnim mrežama. Međutim, dokazi su ga povezali s mnogo većom operacijom, uključujući i komunikaciju s vlasnikom pošiljke u Dubaiju, što je potkopalo njegovu obranu.

Prije nego što je njegov život krenuo u smjeru kriminala, Ronnie Stam imao je vrlo uspješnu nogometnu karijeru. Vrhunac je doživio igrajući za Wigan u engleskoj Premier ligi, gdje je od 2010. do 2013. upisao 73 nastupa. S tim je klubom 2013. godine senzacionalno osvojio FA kup, što je ostao najveći uspjeh u povijesti kluba. Prije dolaska u Englesku, s nizozemskim Twenteom je pod vodstvom trenera Stevea McClarena osvojio naslov prvaka Nizozemske. Karijeru je gradio i u belgijskom Standardu iz Liegea, da bi se na koncu vratio u svoj matični klub NAC Bredu, gdje je 2016. godine i objesio kopačke o klin. Njegov put od sportskih visina do zatvorske ćelije služi kao mračno upozorenje o opasnostima koje vrebaju nakon završetka profesionalne karijere.