BIT ĆE TO SPEKTAKL

Ovo što upravo čeka Modrića i Sučića jače je od svih utakmica za vatrene

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
18.11.2025.
u 08:00

Derbi Della Madonnina bit će Modriću peti u kolekciji velikih derbija ili treći veliki gradski derbi – utakmica golemih naboja i prestiža - koje je kroz 22 godine svoje bogate seniorske karijere igrao u četiri zemlje

Do jučer su, kod Dalića, bili suigrači i partneri, a od danas dvojica hrvatski reprezentativaca ulaze u režim žestokih klupskih suparnika: Luka Modrić (40) i Luka Sučić (22) prvi put će se u nedjelju od 20.45 na san Siru sučeliti u jednom od najvećih derbija svjetskog nogometa: Inter - Milan ili derbi Della Madonnina. Sučićev Inter dočekuje gradskog suparnika s vodeće pozicije Serie A s 24 boda, jednako koliko ih ima i drugoplasirana Roma, dok je Modrićev Milan na trećem mjestu s 22 boda, jednako koliko i četvrtoplasirani Napoli. Interu će ovo biti 15. utakmica ove sezone, budući da nastupa i u Ligi prvaka, dok je Milan lišen europskih nastupa, ali ima dva nastupa u Kupu, dakle ukupno je odigrao 13 utakmica.

Luka Modrić ima u ovoj sezoni 11 nastupa za Milan u talijanskom prvenstvu (plus jedan u Kupu), ukupno je na travnjaku proveo 965 minuta, postigao je jedan pogodak (protiv Bologne), ima dvije asistencije i dva žuta kartona. Prema platformi Sofascore, Luka je najbolje ocijenjeni nogometaš Serie A ove sezone s prosječnom ocjenom 7.75.

Derbi Della Madonnina bit će Modriću peti u kolekciji velikih derbija ili treći veliki gradski derbi – utakmica golemih naboja i prestiža - koje je kroz 22 godine svoje bogate seniorske karijere igrao u četiri zemlje: Dinamo – Hajduk, Tottenham – Arsenal, Real Madrid – Barcelona, Real Madrid – Atletico i Milan – Inter.

Kad su u pitanju gradski derbiji, najviše su ih karijerama igrali bivši argentinski reprezentativac Juan Sebastian Veron i Srbin Vladimir Jugović. Ovo je Veronova  impresivna kolekcija derbija: Boca Juniors – River Plate, Sampdoria – Genoa, Lazio – Roma, Manchester United – Manchester City, Chelsea – Arsenal, Inter - Milan. A ovo Jugovićeva: Crvena zvezda – Partizan, Sampdoria – Genoa, Juventus – Torino, Lazio – Roma, Atletico – Real Madrid, Inter – Milan.

Petar Sučić u ovoj sezoni ima deset nastupa za Inter u talijanskom prvenstvu (te još četiri u Ligi prvaka), na terenu je proveo 537 minuta, postigao jedan pogodak i dva puta asistirao. Petar je u poretku najbolje ocijenjenih igrača talijanske lige tek na 97. mjestu, s prosječnom ocjenom 6.96. Od Hrvata ispred njega su uz Modrića još i Nikola Moro iz Bologne na 17. mjestu s ocjenom 7.34, Mario Pašalić iz Atalante na 60. mjestu s ocjenom 7.08, Ivan Smolčić iz Coma na 70. mjestu sa 7.01, te vratar Adrian Šemper iz Pise na 84. mjestu s ocjenom 6.99.

Posljednji derbi Della Madonnina u kojemu su se međusobno sastala dvojica hrvatskih nogometaša odigran je 5. veljače 2023. godine; Marcelo Brozović ušao je u drugom poluvremenu za Inter koji je slavio 1:0 nad Milanom u čijim je redovima, također u drugom dijelu utakmice, nastupio Ante Rebić. 
Ključne riječi
sučić Modrić Vatreni

