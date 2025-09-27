Naši Portali
IDU PO POBJEDU

Ovo je potencijalni sastav Hajduka za Lokomotivu: Livaja i Rebić opet zajedno od početka?

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 11:00

– Bamba je ozlijeđen. Šego je isto imao neke probleme, ali trebao bi biti spreman. Durdov je imao neke probleme sa zglobom, vidjet ćemo hoće li se oporaviti - rekao je trener Hajduka na najavnoj konferenciji za tisak

Nakon odličnog ulaska u sezonu Hajduk je doživio dva vezana poraza. Prvo je izgubio na gostovanju u Varaždinu, a onda i na Poljudu od Dinama. Iz te minikrize Hajduk će pokušati izaći u subotu, kada mu na Poljud dolazi Lokomotiva, trećeplasirana momčad prvenstva. Susret je na konferenciji za medije najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Hoće li Toni Silić biti prvi golman?

– Neće. Nastavit ćemo s Ivušićem. Imamo vratara koji je igrač hrvatske reprezentacije.

Neki su zazivali vašu smjenu nakon Dinama. Jeste li svjesni koliko je važna utakmica s Lokomotivom?

– Nisam znao da su ljudi ljuti na mene. Naravno da je utakmica protiv Lokomotive važna, a što se tiče Dinama, mislim da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Iskreno, ne osjećam da su ljudi toliko ljuti, više realni. Znaju što pokušavamo i koliko poteškoća imamo.

Kakvo je zdravstveno stanje momčadi?

– Bamba je ozlijeđen. Šego je isto imao neke probleme, ali trebao bi biti spreman. Durdov je imao neke probleme sa zglobom, vidjet ćemo hoće li se oporaviti.

Livaja je zabio dva gola u utakmici Kupa. Je li to najava njegova izlaska iz krize?

– Stalno postavljate to pitanje i ja ponavljam da volim Livaju. Nadam se da će nastaviti igrati i zabijati.

Zašto ne igra Karačić?

– Možda će igrati. Radi dobre stvari, ali odlučili smo da igra Sigur, koji ima drukčije karakteristike. Razumijem da se postavljaju pitanja. Za mene je Karačić igrač koji radi jako dobre stvari.

Vaš prethodnik, Gattuso, često se žalio na uvjete i infrastrukturu.

– Ne mogu se žaliti na stvari koje ne mogu promijeniti. Stanje je isto kao i prije, isti stadion, svlačionice, teren – zaključio je trener Hajduka Garcia.

Potencijalni sastav Hajduka: Ivušić - Karačić, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Livaja
Ključne riječi
Ante Rebić Marko Livaja HNL Lokomotiva Hajduk

