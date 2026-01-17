Silvio Ivandija: Nikad nisam vidio toliko energije kao u ovim mojim curama iz Lokomotive

Nakon gostujuće pobjede 27:24 protiv njemačkog Oldenburga u prvom kolu EHF Europske lige, rukometašice zagrebačke Lokomotive večeras u dvorani Jelkovec (20 sati) dočekuju rumunjski Rapid Bukurešt.

- Mi smo ušli bez pritiska u Europsku ligu i napravili jedno veliko iznenađenje. Čestitam svojoj ekipi jer to je bilo nešto što ja nisam nikada doživio. Da toliko energije iz ekipe izađe na teren za vrijeme utakmice, doslovce smo ih samljeli u 45 minuta. Nakon toga je opet došao mali umor, malo dekoncentracije, malo njihove agresivnija zone. Malo smo se pogubili, ali smo imali taj rezultatski kapital koji nam je sačuvao bodove – istaknuo je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Kiks protiv Norvežanki

Ekipa iz Bukurešta u svojim vitrinama ima sva tri europska klupska trofeja, a u prvom kolu u skupini C ovogodišnje Europske lige odigrala je 32:32 s norveškim Tertnes Bergenom. Ivandija ne dvoji oko snage rumunjske ekipe.

- Ne moramo govoriti o rumunjskom rukometu, koliko je to snažna ekipa, koliko su kvalitetne njihove ekipe. Rumunjska liga je jedna od najboljih, ako ne i najbolja u Europi uz mađarsku i jednim dijelom norvešku. Veliki je to mamac za svakog ljubitelja rukometa. Opet ćemo trebati napraviti dobru regeneraciju i pripremiti se za ekipu koja ima fenomenalnu pivotkinju koji dominira u njihovoj ligi. Imaju nekoliko vrhunskih strankinja, cijela je ekipa sastavljena od reprezentativki. Koga god spomenem, sve su to odlične igračice - zaključuje trener Lokomotive.

Utakmica nosi ogroman ulog jer bi pobjeda širom otvorila vrata prolaska u sljedeću fazu natjecanja, ali i potvrdila sjajnu formu u kojoj se hrvatske viceprvakinje nalaze. Momčad trenera Silvija Ivandije u ovu sezonu ušla je furiozno, nižući pobjede na svim frontovima. Trenutačno su vodeća ekipa domaćeg prvenstva i jedina neporažena. S druge strane, Rapid u Zagreb dolazi s reputacijom iznimno snažne ekipe. Ipak, njihova trenutačna forma nije tako besprijekorna kao Lokomotivina. U posljednjih deset službenih utakmica upisale su pet pobjeda, dva remija i tri poraza, a u europsku sezonu ušle su domaćim remijem 32:32 protiv norveškog Tertnesa. Taj rezultat, iako protiv kvalitetnog protivnika, pokazuje da rumunjska ekipa nije neranjiva, što otvara priliku za Lokosice da iskoriste prednost domaćeg terena i podršku s tribina.

Povijest međusobnih susreta u potpunosti je na strani gošći, što će za Lokomotivu predstavljati dodatni motiv. Ove dvije ekipe sastale su se u grupnoj fazi EHF Lige prvakinja u sezoni 2022./23., a Rapid je slavio u oba dvoboja. U Bukureštu je bilo 27:22, dok je u Zagrebu rumunjska ekipa odnijela pobjedu rezultatom 31:27. Tadašnja ekipa Lokomotive, pod vodstvom Nenada Šoštarića, bila je najmlađa u cijeloj Ligi prvakinja i ti su dvoboji predstavljali ogromno iskustvo za igračice poput Stele Posavec, Tene Petike i Lene Ivančok...

Zabijaju po 35,2 gola

Kada se pogleda statistika, jasno je gdje leže najveće snage obiju ekipa. Lokomotiva u posljednjih deset utakmica postiže impresivnih 35,2 gola u prosjeku, dok istovremeno prima samo 22,1, što svjedoči o izvanrednoj ravnoteži između ubojitog napada i granitne obrane. S druge strane, Rapid u prosjeku zabija 32,6 golova, ali i prima znatno više, čak 27,9 po utakmici. Ta razlika u obrambenoj čvrstoći mogla bi biti presudna u subotnjem dvoboju. Ključna igračica u napadu zagrebačke ekipe ponovno će biti kapetanica Stela Posavec, koja je i ranijih sezona bila najefikasnija u dvobojima s Rumunjkama. Njena suradnja s ostatkom vanjske linije i proigravanje kružnih napadačica bit će ključ za probijanje obrane Rapida.

Subotnji okršaj u Domu sportova nije samo još jedna europska utakmica, već pravi test zrelosti za jednu sjajnu generaciju hrvatskih rukometašica.