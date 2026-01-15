Umjesto hrvatskog u beogradskoj Areni pogodili bocom domaćeg igrača koji je umalo ostao bez oka

Žarku Šešumu, bivšem rukometašu Srbije, karijeru je između ostaloga obilježila Hrvatska protiv koje je igrao polufinale na europskom prvenstvu 2012. godine, pred 23 000 gledatelja u beogradskoj Areni. Izašli su tada rukometaši Srbije sa šajkačama na glavi uz taktove muzike Marš na Drinu. Srbija je pobijedila s 26:22.

- Na kraju je bila velika razlika, ali Hrvati su vodili jedno vrijeme. Bilo je 18:18 i nešto prije 50. minuta smo preokrenuli. Malo uz tu buku s tribina, izvukli smo zadnji atom snage. Kada smo preokrenuli i kada smo se odlijepili, na kraju je to bilo odrađivanje posla u zadnje tri minute. Ali, bila je do tada neizvjesna utakmica s puno preokreta. Hrvatska je imala sjajne igrače poput Balića, Duvnjaka, Čupića, Lackovića, Kopljara, Vorija, Alilovića. Uostalom, sljedeće godine došli su do polufinala svjetskog prvenstva u Španjolskoj i na kraju osvojili broncu – rekao je Šešum za Mondo.rs.

Na toj utakmici dogodio se incident na kojem je stradao upravo Šešum.

- Netko je na poluvremenu, prilikom odlaska u svlačionicu gađao hrvatske igrače, a pogodio ej mene. Nakon udarca samo me je odjednom zaboljelo, to je bilo stanje šoka jer je bol bila velika. Odmah sam se uhvatio za oko, za glavu. To je najgora bol koju sam doživio. Imao sam ozljedu koljena, skočnog zgloba, slomljen nos, ali to je bila najgora bol koju sam osjetio. Kada je prišao liječnik i smirio me, rekao mi je da maknem ruku i otvorim oko. Kada sam otvorio oko i shvatio da ništa ne vidim, da mi je sve crno, znao sam da je ozbiljno. Odmah sam prebačen u bolnicu gdje sam ostao tri, četiri dana. Jesam li se uplašio? Jesam. Igrao sam s Bieleckim u Lowenu, a on je prije toga ostao bez oka i svašta mi je prošlo kroz glavu – priča Šešum koji danas ima posljedice i to ozbiljne.

Ne vidim normalno. Tri tjedna nakon te ozlijede imao sam novu operaciju oka i danas 50 posto ne vidim na to desno oko – zaključio je Šešum.

Visok i snažan lijevi vanjski, rođen u Bačkoj Palanci, bio je jedan od stupova generacije koja je Srbiji donijela europsko srebro. Svoj rukometni put započeo je u rodnom gradu, u RK Sintelonu. Već 2005. godine, dnevni list Sport proglasio ga je najboljim mladim sportašem tadašnje Srbije i Crne Gore. Njegove igre u Sintelonu privukle su pažnju europskih velikana, a poziv koji se ne odbija stigao je 2007. godine iz Mađarske. Šešum je postao član moćnog Veszpréma. U Veszprému je Šešum postao dio moćne momčadi, osvojivši tri uzastopna naslova prvaka Mađarske i dva nacionalna kupa. Činilo se da je sve na svome mjestu, a njegova karijera išla je uzlaznom putanjom. Međutim, noć 8. veljače 2009. godine pretvorila je snove u noćnu moru. Nakon proslave rođendana jednog od suigrača, ispred bara u Balatonfüredu, skupina huligana napala je rukometaše Veszpréma. U brutalnom i besmislenom činu nasilja, život je izgubio rumunjski reprezentativac i Šešumov suigrač, Marian Cozma. Pokušavajući obraniti prijatelja, Žarko Šešum je zadobio teške ozljede, uključujući frakturu jagodične kosti, dok je hrvatski vratar Ivan Pešić također bio teško ranjen. Taj tragični događaj nije bio samo fizički udarac, već i duboka psihološka trauma koja je ostavila neizbrisiv trag na njegov život i promijenila ga kao osobu i sportaša.

Oporavak od takvog šoka bio je dug i mukotrpan, no Šešum je pokazao nevjerojatnu snagu i odlučnost da se vrati rukometu. Unatoč teškim sjećanjima i ožiljcima, njegova ljubav prema sportu bila je jača. Godine 2010. napustio je Mađarsku i preselio se u najjaču ligu svijeta, njemačku Bundesligu, potpisavši za Rhein-Neckar Löwen. Četiri godine provedene u tom klubu potvrdile su njegovu klasu Nakon epizode u Rhein-Neckar Löwenu, Šešum je ostao u Njemačkoj, ali je promijenio klupske boje.

Od 2014. do 2018. godine nosio je dres Frisch Auf Göppingena, kluba s bogatom tradicijom, gdje je doživio neke od najsvjetlijih trenutaka svoje klupske karijere. Upravo je u Göppingenu Šešum ostvario velike europske uspjehe, predvodeći momčad do dva uzastopna naslova pobjednika EHF Kupa, 2016. i 2017. godine. Paralelno s klupskom karijerom, Žarko Šešum je bio nezamjenjiv član reprezentacije Srbije.

Svoju bogatu igračku karijeru priveo je kraju u Švicarskoj, gdje je od 2018. do prve polovice 2021. godine nastupao za Kadetten Schaffhausen. Problemi s hrskavicom u koljenu sve su više uzimali danak, te je donio tešku, ali neizbježnu odluku o povlačenju.