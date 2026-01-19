Jandroković o zabrani pjesme Thompsona na Euru: Tu pjesmu ćemo pjevati još glasnije!

Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković danas se osvrnuo na odluku Europske rukometne federacije (EHF) o zabrani Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu.
- Što se nas tiče, to je jedna od najljepših domoljubnih pjesama i to nas neće promijeniti u stavu da je pjevamo još glasnije. Samo nam za to trebaju pobjede - istaknuo je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Također, Jandroković je dodao da ne zna postoji li iza ove odluke dodatna politička pozadina, ali je isto tako rekao da je to nebitno.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da je u kontaktu s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza, koji ga je obavijestio da Savez nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o eventualnoj zabrani navedene pjesme.
- Mi smo protiv bilo kakve zabrane, a posebno nam je u potpunosti neprihvatljivo eventualno zabranjivanje pjesme koja je svojevrsna neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša i koja se slušala i pjevala u arenama i na velikim natjecanjima, kao što je bilo Svjetsko prvenstvo prošle godine u organizaciji Svjetske rukometne federacije. Pjevala se i u Areni u Zagrebu i u Norveškoj i tada s time nitko nije imao problema - rekao je Glavina.
Ako je netko imao pitanje vezano uz, kako je rekao, "prekrasnu domoljubnu pjesmu koju svi jako vole", trebao je iskoristiti priliku i obratiti se Hrvatskoj kao matičnoj zemlji, zatražiti njezino mišljenje ili kontaktirati autora teksta Nenada Ninčevića i skladatelja Marka Perkovića Thompsona, dodao je ministar.
Glavina je izrazio i mišljenje da se sve možda ne događa slučajno, s obzirom na to da Hrvatska ima važnu utakmicu, te je pozvao građane da podrže rukometaše. Na pitanje novinara misli li da je riječ o sabotaži, odgovorio je da je moguće da netko pokušava skrenuti fokus i koncentraciju igrača, Saveza i javnosti s važne utakmice, ali da se to neće dopustiti.