Jandroković o zabrani pjesme Thompsona na Euru: Tu pjesmu ćemo pjevati još glasnije!

Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković danas se osvrnuo na odluku Europske rukometne federacije (EHF) o zabrani Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu.

- Što se nas tiče, to je jedna od najljepših domoljubnih pjesama i to nas neće promijeniti u stavu da je pjevamo još glasnije. Samo nam za to trebaju pobjede - istaknuo je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Također, Jandroković je dodao da ne zna postoji li iza ove odluke dodatna politička pozadina, ali je isto tako rekao da je to nebitno.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da je u kontaktu s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza, koji ga je obavijestio da Savez nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o eventualnoj zabrani navedene pjesme.

- Mi smo protiv bilo kakve zabrane, a posebno nam je u potpunosti neprihvatljivo eventualno zabranjivanje pjesme koja je svojevrsna neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša i koja se slušala i pjevala u arenama i na velikim natjecanjima, kao što je bilo Svjetsko prvenstvo prošle godine u organizaciji Svjetske rukometne federacije. Pjevala se i u Areni u Zagrebu i u Norveškoj i tada s time nitko nije imao problema - rekao je Glavina.

VEZANI ČLANCI:

Ako je netko imao pitanje vezano uz, kako je rekao, "prekrasnu domoljubnu pjesmu koju svi jako vole", trebao je iskoristiti priliku i obratiti se Hrvatskoj kao matičnoj zemlji, zatražiti njezino mišljenje ili kontaktirati autora teksta Nenada Ninčevića i skladatelja Marka Perkovića Thompsona, dodao je ministar.

Glavina je izrazio i mišljenje da se sve možda ne događa slučajno, s obzirom na to da Hrvatska ima važnu utakmicu, te je pozvao građane da podrže rukometaše. Na pitanje novinara misli li da je riječ o sabotaži, odgovorio je da je moguće da netko pokušava skrenuti fokus i koncentraciju igrača, Saveza i javnosti s važne utakmice, ali da se to neće dopustiti.