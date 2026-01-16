Hrvatske prvakinje očekuje teška zadaća u europskoj eliti: 'Nema vremena za odmor'

U desetom kolu elitne skupine Lige prvakinja, rukometašice Podravka Vegete očekuje put u Mađarsku i ogled protiv Ferencvárosa. Mađarski sastav je trećeplasirani u skupini, imaju šest pobjeda i treći poraz dok je Podravka na šestom mjestu, sa sedam bodova manje od FTC-a.

– Naravno da nije novost da ponovno imamo još jednu tešku utakmicu. Možda i težu od prethodne jer sada gostujemo. Ekipa Ferencvárosa, iako je u zadnje vrijeme imala poteškoća, sada je kompletna te se dobro posložila. Nalaze se u jednom nizu pobjeda u Ligi prvakinja. Očekuje nas iznimno zahtjevna utakmica koja nam dolazi nakon dobre utakmice, ali i poraza protiv Bresta. Pokazali smo puno dobrih stvari. S obzirom na okolnosti koje nas prate već duži period, i iznad očekivanja. Pohvalio bih djevojke na pristupu toj utakmici, prije svega napadački jer nam je taj segment igre funkcionirao dosta dobro. Sužena rotacija sredinom drugog dijela pridonijela je da smo ušli u manju napadačku krizu te je ekipa Bresta preokrenula rezultat. Ono što je presudilo je količina i razmjer učinjenih prekršaja, a koji je bio daleko na strani francuske ekipe. To je činilo razliku. Kao trener, u porazu sam zadovoljan. Također, moram reći da su sve igračice dale svoj doprinos. Bila je to utakmica koja nam daje smjernice za sljedeće, poput ove protiv ekipe Ferencvárosa. Moramo biti još i bolji, pogotovo obrambeno, kako bismo pomogli vratarkama da skupe jednak ili veći broj obrana nego što je to sada bilo, a u kojoj je to bilo dosta dobro. Bit će teška utakmica jer, ako ne budemo pravi i ne budemo trčali, možemo potonuti i doživjeti ozbiljan poraz protiv velikog favorita. Vjerujem da u 60 minuta, bez obzira na okolnosti, možemo odigrati još jednu dobru utakmicu – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravke, dodavši:

– U ovom trenutku stanje je otprilike slično, no do utakmice još ima vremena. Trebamo biti oprezni kako nam se stvari ne bi još više zakomplicirale. Moramo balansirati s opterećenjima, što kao trener nisam volio, jer nikada ne ide k dobrome. Trenutačno smo u dobrom fokusu i dobrom stanju. Igračice trebaju 'namjestiti' glave da je ritam 'zgužvan' i da nema previše vremena za odmor. Ušli smo u kontinuiran ritam i treba biti spreman ponavljati energiju i koncentraciju, svaki dan. Prije svega, da to bude prisutno na utakmici. Drukčije ne ide jer ulazimo u drugi dio prvenstva. Nema preskakanja utakmica jer to ne vodi ničemu. Trebamo davati svoj maksimum. Ne razmišljati o nekim utakmicama koje nas čekaju i njima davati prednost. Naravno da nam je utakmica protiv ekipe Lokomotive u fokusu, da igračice tu utakmice spremno čekaju. Igrat ćemo protiv vodeće ekipe Prvenstva Hrvatske koja je sve utakmice pobijedila te je trenutačno prva. Kada dođe taj trenutak, vjerujem da ćemo biti dovoljno motivirani i spremni da jednu od dvije odlučujuće utakmice, uz dužno poštovanje svim ostalim ekipama domaćeg prvenstva, odigramo dobro. Odnosno, da prvu odigramo dobro, dok će se sredinom petog mjeseca odlučivati o svemu što se tiče prvenstva Hrvatske – zaključio je Obrvan.

Puno toga ovisit će o obranama Lucije Bešen, reprezentativke Hrvatske.

– Svjesne smo težine utakmice koja nas očekuje u nedjelju. FTC je kvalitetna ekipa s nekoliko iskusnih pojedinki, ekipa koja je u naletu. Sigurno će biti teško na gostujućem terenu, pogotovo uz njihovu domaću publiku. Vjerujem u nas. Neka fokus bude na našoj igri svih 60 minuta kako bi ih svele na što manji broj golova. Nadam se da ćemo pružiti jednu dobru utakmicu. Nedavno sam dobila nagradu za najbolju rukometašicu Hrvatske i naravno da mi to puno znači. Davat ću sve od sebe kao i do sada da probam isto ponoviti i sljedeće godine – istaknula je Lucija Bešen.

Tina Barišić za kraj je dodala: – Idemo u Budimpeštu odigrati što bolje možemo. Nemamo što izgubiti. Presing je na njima, oni su favoriti.