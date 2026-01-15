Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSTAO ZATEČEN

Komentator u šoku nakon poteza Srbije na Euru: 'Ne pamtim da sam ovako nešto vidio'

Beograd: Konferencija za medije i promocija novog izbornika rukometne reprezentacije Srbije Raula Gonzalesa
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 23:30

Gotovo revolucionarni pokušaj ipak mu se nije isplatio. Neobičnu situaciju prokomentirao je i komentator Arene Sport

Pobjedama Španjolske nad Srbijom (29-27), te Francuske nad Češkom (42-28) u četvrtak je započeo EURO za rukometaše, kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska.  U Herningu su Španjolci teškom mukom svladali Srbe nakon što su vodili doslovce cijelu utakmicu, najviše s pet pogodaka razlike. Ipak, u zadnjih deset minuta ušlo se samo s dva razlike za Španjolce, koji su dokraja tu prednost i sačuvali za prvu pobjedu u ovoj teškoj skupini. 

Abel Serdio (6) i Ian Tarrafeta (6) predvodili su Španjolce, a kod Srba, koji su u utakmici imali čak deset sedmeraca, najbolji je bio Uroš Kojadinović sa šest golova.  

U ovoj skupini kasnije igraju Njemačka i Austriji.  U Oslu su Francuzi s lakoćom dobili Češku s 14 golova razlike, te potvrdili da su jedni od najvećih favorita za zlato. Kod Francuza su Melwyn Richardson, Dylan Nahi i Elohim Prandi sa po šest golova, a Čehe je predvodio Petr Široki s pet golova.  U ovoj skupini kasnije igraju Norveška i Ukrajina. 

Španjolski stručnjak i izbornik Srbije Raul Gonzalez odlučio je protiv svojih sunarodnjaka zaigrati sa sedam igrača u napadu, ali ne u uobičajenoj postavi s dva pivota, nego s čak četiri beka. Gotovo revolucionarni pokušaj ipak mu se nije isplatio. Neobičnu situaciju prokomentirao je i komentator Arene Sport.

- Imamo grafički prikaz da je Srbija ponovno s igračem više u napadu. To je odnos snaga, ali opet – četiri beka. Zanimljivo. Ne pamtim da je itko koristio četiri beka u takvoj situaciji - rekao je u prijenosu. 

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'

Ključne riječi
rukomet Španjolska Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-01-10/PXL_080126_144412811.jpg
Video sadržaj
Indeks učinkovitosti

Hrvatski rukomet kao globalni paradoks: Otkrivamo nevjerojatnu učinkovitost sustava s minimalnim resursima

Matematički gledano, Hrvatska čini tek 1,1 posto ukupne baze igrača vodećih pet rukometnih nacija Europe. Unatoč tome, na postoljima europskih prvenstava Hrvatska zauzima ravnopravno mjesto uz bok tim gigantima. S godišnjim prihodom Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) od oko devet milijuna eura, Hrvatska operira s budžetom koji je često manji od proračuna samo jednog vrhunskog njemačkog ili francuskog kluba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!