Komentator u šoku nakon poteza Srbije na Euru: 'Ne pamtim da sam ovako nešto vidio'

Pobjedama Španjolske nad Srbijom (29-27), te Francuske nad Češkom (42-28) u četvrtak je započeo EURO za rukometaše, kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska. U Herningu su Španjolci teškom mukom svladali Srbe nakon što su vodili doslovce cijelu utakmicu, najviše s pet pogodaka razlike. Ipak, u zadnjih deset minuta ušlo se samo s dva razlike za Španjolce, koji su dokraja tu prednost i sačuvali za prvu pobjedu u ovoj teškoj skupini.

Abel Serdio (6) i Ian Tarrafeta (6) predvodili su Španjolce, a kod Srba, koji su u utakmici imali čak deset sedmeraca, najbolji je bio Uroš Kojadinović sa šest golova.

U ovoj skupini kasnije igraju Njemačka i Austriji. U Oslu su Francuzi s lakoćom dobili Češku s 14 golova razlike, te potvrdili da su jedni od najvećih favorita za zlato. Kod Francuza su Melwyn Richardson, Dylan Nahi i Elohim Prandi sa po šest golova, a Čehe je predvodio Petr Široki s pet golova. U ovoj skupini kasnije igraju Norveška i Ukrajina.

Španjolski stručnjak i izbornik Srbije Raul Gonzalez odlučio je protiv svojih sunarodnjaka zaigrati sa sedam igrača u napadu, ali ne u uobičajenoj postavi s dva pivota, nego s čak četiri beka. Gotovo revolucionarni pokušaj ipak mu se nije isplatio. Neobičnu situaciju prokomentirao je i komentator Arene Sport.

- Imamo grafički prikaz da je Srbija ponovno s igračem više u napadu. To je odnos snaga, ali opet – četiri beka. Zanimljivo. Ne pamtim da je itko koristio četiri beka u takvoj situaciji - rekao je u prijenosu.