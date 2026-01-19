Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKANDAL U ŠVEDSKOJ

Evo što su iz HRS-a odgovorili na zabranu za Thompsonovu pjesmu na EP-u

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
1/5
Autor
Damir Mrvec
19.01.2026.
u 11:58

Nakon što je dvoranom u Malmöu odjeknula pjesma "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona, Europska rukometna federacija (EHF) hitno je reagirala. Pjesma je zabranjena za daljnje emitiranje na prvenstvu uz oštro objašnjenje da ne predstavlja vrijednosti koje turnir promiče

Nakon što je dvoranom u Malmöu odjeknula pjesma "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona, Europska rukometna federacija (EHF) hitno je reagirala. Pjesma je zabranjena za daljnje emitiranje na prvenstvu uz oštro objašnjenje da ne predstavlja vrijednosti koje turnir promiče, što je izazvalo burne reakcije. Poslije pobjede nad Gruzijom, iz zvučnika Malmö Arene začuli su se taktovi pjesme "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona, glazbenika čija karijera je, uz neupitnu popularnost u domovini, praćena i brojnim kontroverzama na međunarodnoj sceni. Incident nije prošao nezapaženo, a vodeći švedski mediji, poput Aftonbladeta i Sportbladeta, odmah su izvijestili o puštanju pjesme "kontroverznog pjevača optuženog za fašizam", pokrenuvši lavinu koja je dovela do hitne reakcije krovne europske rukometne organizacije.ž

Europska rukometna federacija (EHF) oglasila se priopćenjem u kojem je izrazila žaljenje zbog incidenta. Naglasili su kako sporna pjesma uopće nije bila na službenoj i unaprijed odobrenoj playlisti za utakmicu. Prema njihovim navodima, sve pjesme koje se puštaju u dvoranama prolaze strogu provjeru EHF-a i osoblja zaduženog za zabavu prije početka prvenstva. Iz EHF-a su potvrdili da je hrvatska delegacija na dan utakmice više puta inzistirala na puštanju pjesme, no svaki je put njihov zahtjev bio odbijen. Unatoč jasnoj zabrani, pjesma je na kraju ipak emitirana, što je EHF opisao kao "žalosno" te su poručili kako se to "nije smjelo dogoditi". U zaključku su naveli kako pjesma "uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja" te da je incident interno iskomuniciran kako bi se osiguralo da se ne ponovi.

Odluka EHF-a samo je posljednja u nizu zabrana s kojima se Thompson suočio u inozemstvu. Još 2003. godine zabranjen mu je nastup u Amsterdamu, a tijekom godina koncerti su mu otkazivani ili zabranjivani u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Lokalne vlasti u tim zemljama često su kao razlog navodile sigurnosne rizike i bojazan od okupljanja ekstremnih desničara. Zanimljivo je da je problema imao i u Hrvatskoj, posebice u Istri, gdje su mu gradske vlasti Pule i Umaga u više navrata uskratile dozvolu za nastup. Čak je i u Zagrebu krajem 2025. godine došlo do političke kontroverze kada mu je nakon korištenja pozdrava "Za dom spremni" na koncertu u Areni otkazan drugi, unaprijed dogovoreni nastup.

Pjesma "Ako ne znaš što je bilo" s albuma "Hodočasnik" postala je popularna među navijačima rukometne reprezentacije tijekom 2025. godine, no sada je jasno da se, za razliku od "Lijepa li si" u nogometu, neće uspjeti etablirati kao službena navijačka pjesma na međunarodnim rukometnim natjecanjima. Ovaj incident još jednom je pokazao duboki jaz između percepcije Thompsona u Hrvatskoj, gdje ga velik dio javnosti vidi kao domoljuba i glazbenu ikonu, i njegove slike u međunarodnoj javnosti, gdje ga se prvenstveno veže uz kontroverze i ekstremni nacionalizam

 - Ne znam, što bi mogao komentirati jer mi kao Savez nismo dobili nikakvu službenu odluku Europskog rukometnog saveza. Naši igrači trenutačno razmišljaju samo o večerašnjoj utakmici protiv Nizozemske. Treba nam pobjeda za plasman u drugi krug. Ako dobijemo službenu odluku EHF-a onda možemo nešto komentirati na ovu temu s Thompsonom. Ovako, nema smisla - rekao je Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza

Ključne riječi
Hrvatski rukometni savez Thompson Europsko prvenstvo rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!