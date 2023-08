Ovdje možete gledati borbu karijere najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića

U nemilosrdnom sportu kao što je profesionalni boks svaka sljedeća borba svojevrsni je trenutak istine. I dok s pobjedama rastete u očima promotora i financijera boksačkih priredbi, s porazima gubite korak, a ako je brutalan, on vas vrati i dva unazad, nekima čak i uništi karijeru.

A upravo je jedan takav meč ispred najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića. Štoviše, pobijedi li Australca Demseya McKeana, Hrga će postati privremenim prvakom svijeta IBF organizacije što pak znači da bi dobio priliku boriti se za naslov s pobjednikom borbe između prvaka Oleksandra Usika (36) i Daniela Duboisa (25).

Hrvatski teškaš je favorit, ali...

Mnogima je i danas čudno kako je Dubois uopće dospio u tu poziciju (prvog izazivača po WBA organizaciji), posebice nakon prilično suspektne borbe protiv Južnoafrikanca Larene. Naime, u toj je borbi tamnoputi Englez u prvoj rundi tri puta bio na podu, da bi nokautirao protivnika na isteku treće runde, pri čemu sudac u ringu Južnoafrikanca nije spašavao zvonom kao što je to učinio s Duboisom krajem prve runde.

Bilo kako bilo, netko od njih dvojice (a pretpostavka je da će to biti Usik), morat će izaći na megdan pobjedniku borbe između Hrgovića i McKeana. Ako to ne bi učinio zbog ponuđene neke druge borbe (primjerice Usik protiv Furyja), privremeni prvak automatski bi postao važećim prvakom.

U borbi između Hrgovića i McKeana favorit je hrvatski teškaš jer je zasad nepoznato koja je to stvarna Australčeva razina s obzirom na slabe protivnike koje je pobjeđivao. Govore to mnogi stručnjaci, ali i You Tube analitičari pa tako izvjesni Sugarfreeboxing ističe da su Hrgovićevi fundamenti puno bolji, da ima za sobom odličnu amatersku karijeru i da bi trebao kontrolirati ovu borbu.

Na sve to McKean je izjavio da u profesionalnom boksu medalje iz amaterske karijere (a njegova nije vrijedna spomena) ne vrijede ništa, pa tako ni Hrgovićeva olimpijska bronca, no Filipu odgovara ta vrsta suparnikove samouvjerenosti. Uostalom, kada su Usika pitali što mu je bilo teže, postati olimpijskim pobjednikom ili svjetskim profesionalnim prvakom, kao iz topa je ispalio olimpijsko zlato.

Dakako, ovdje je u pitanju boks, a ne neki mekši sport pa je više faktora od lošeg dana favorita koji mogu generirati iznenađenje, a ponajprije famozni "lucky punch", odnosno "zalutali metak" koji u srazu golijata uvijek može doletjeti.

Uostalom, nakon Zhileija Zhanga Australac je drugi najteži protivnik kojeg je Hrgović u svojoj profesionalnoj karijeri imao. A upravo je protiv Kineza hrvatski teškaš imao lošu večer, ali je i unatoč tome pobijedio. Neki će reći kontroverzno, drugi zasluženo. U svakom slučaju, Hrga sredinom te borbe nije izgledao dobro, ali je živnuo u završnim rundama te je zahvaljujući tom dojmu vjerojatno i pridobio simpatije bodovnih sudaca.

Nakon Zhanga, pred Hrgom je još jedan borac u kontragardu. Pitamo Yousefa Hasana kako se dešnjak treba boriti protiv ljevaka?

– To vam je kao i kada dođete u Engleskoj pa morate voziti automobil s upravljačem na desnoj strani. Morate raditi sve suprotno od onoga što obično radite. Vi dođete na kružni tok i, po navici, očekujete automobile s lijeve strane, a oni dolaze s desne, vi biste skrenuli desno, ali zapravo morate lijevo.

Ovu priču slikoviti Juki nastavio je u stručnom tonu.

– U tim borbama ne smiješ divljati, ne možeš raditi sve, moraš se držati taktičkog plana. Moraš se većinom kretati ulijevo i pokušati pogoditi desnim direktom i lijevim krošeom ili aperkatom u jetru i moraš se paziti njegove lijeve. S obzirom na to da ga nije lako gađati, moraš znati kako se i u kom smjeru kreće i tamo bacati udarce.

Kao i obično, planirano je da Hrgović večer prije borbe odradi preznojavanje sa svojim vjernim Yousefom, glavnim trenerom Boksačkog kluba Nokaut. Kad je Filipu glavni trener bio pomalo kruti Kubanac Pedro Diaz, on to nije odobravao pa su Hrga i Juki potajno trenirali.

– Ronnie Shields je Amerikanac i on protiv toga nema ništa protiv. A Hrgi je potrebno da se večer prije borbe dobro preznoji. Znate, u tjednu borbe intenzitet se maksimalno smanji i onda borcu fali osjećaj je li pravi. Ovaj put je planirano da se to napravi u Stonebridge Boxing Clubu, a tu smo nekoć sparirali s Duboisom, da Hrga osjeti i ring.

Australski "Toranj" treba srušiti

Osim Jukija i njegova američkog trenera Ronnieja Shieldsa, uz Hrgu će ove subote biti i njegova supruga Marinela koja obavlja dosta logističkog posla i preko koje idu zahtjevi medija za izjave i razgovore. Tu su i njegovi promotori braća Sauerland, menadžeri Željko Karajica i Keith Connolly te dugogodišnji prijatelj Bruno Malić. Stiže i ekipa RTL-a u čijem programu ćete, u izravnom prijenosu, moći gledati borbu, u subotu negdje oko 22 sata.

U ovu borbu Hrgović će ući nešto lakši nego u prošlim borbama (110,2 kg), a suprotstavit će mu se australski "The Tower" težak 111,3 kilograma. Osim pobjede, hrvatskom borcu potrebno je da ona bude uvjerljiva, a bilo bi najbolje kada bi se "Toranj" skljokao pod naletom Hrvatovih udaraca. No, kako smo rekli, u boksu je to lako reći (i najaviti), a počesto teško realizirati.

