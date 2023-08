Hrgovićev menadžer: "Ovo je olakšanje, pribojavali smo se da će priredba biti otkazana"

Kad je objavljeno da je za Anthonyja Joshuu pronađen suparnik, voljan i spreman uskočiti umjesto dopingiranog Dilliana Whytea, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović mogao je odahnuti. To je značilo da će londonske priredbe zakazane za predstojeću subotu biti i da će, po programu, Hrga nastupiti u sunaslovnoj borbi protiv otprije dogovorenog protivnika Demseyja McKanea.

Tu vijest nam je javio Hrgovićev menadžer Željko Karajica koji je kazao:

- Pribojavali smo se otkazivanja cijele priredbe ako ne nađu odgovarajućeg borca za naslovnu borbu no priredba će se održati. Nama je bitno da Filipove višemjesečne pripreme nisu otišle u prazno i da ide sve po planu.

Mnogi su boksački fanovi priželjkivali da Hrgoviću bude ponuđeno da se, pred 20 tisuća gledatelja u O2 Areni, sučeli s Joshuom.

- Nije u tom smislu bilo ozbiljnih pokušaja. Bila bi to velika borba u kojoj bi Joshua mogao puno izgubiti. Ovako su pak išli na sigurno, da ne ugroze najavljenu borbu s Wilderom u Saudijskoj Arabiji koja će njemu i njegovu promotoru donijeti veliki novac.

A Filipu u ovom času borba s Joshuom strateški ne bi odgovarala.

- On bi možda zaradio više, što financijski što na imidžu, ali bi izgubio status prvog izazivača kod organizacije IBF koji smo gradili tri godine.

A izgubio bi i mogućnost da postane privremeni prvak (interim champion) što će biti ako pobijedi McKeana.

- Ako pobijedi Australca a Usik odbije braniti IBF naslov onda, Filip bi automatski postao prvakom organizacije.

Ako Hrgović nadjača McKeana a Usik krajem ovog mjeseca pobijedi izazivača Duboisa, kada bi naš borac mogao boksati sa sjajnim Ukrajincem?

- Teoretski bi to moglo biti već krajem godine - kazuje Karajica koji će ovih dana biti u Londonu uz svog klijenta.