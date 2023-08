Mavrović: Hrgović bi prije prihvatio meč s Joshuom nego ovaj s njim

Kad se saznalo da se borba između Anthonyja Joshue i Dilliana Whytea neće dogoditi, jer je Whyte pao na doping-testu, mnogi boksački fanovi nisu skrivali svoje razočaranje, a oni koji su kupili ulaznicu za tu borbu i negodovanje i ljutnju.

A sve vam to govori da je Matchroomova londonska priredba bila u opasnosti pa je njen glavni promotor Eddie Hearn učinio sve da se ona i održi. A to je značilo da je morao brzinski pronaći zamjenu za Whytea i na koncu se odlučio za Finca Roberta Heleniusa, bivšeg europskog prvaka koji Joshui ne bi trebao biti prijetnja.

A to pak znači da će se Filip Hrgović boriti protiv otprije mu određenog protivnika Australca Demseyja McKeana za kojeg se mjesecima pripremao.

Otkako se saznalo da Whyteov treći karijerni pad na doping-kontroli, počela su cirkulirati mnoga imena pa tako i ono Filipa Hrgovića koji je predviđen za sunaslovnu borbu s Australcem McKeanom. I zato smo dvojicu bivših boksačkih profesionalaca – borce koji su nastupili u borbama za svjetski naslov – pitali što bi oni učinili da su na Hrgovićevu mjestu u slučaju da mu bude ponuđen okršaj s bivšim svjetskim prvakom. A obojica su nam rekla – i Željko Mavrović i Branko Šobot – da bi takvu ponudu prihvatili.

– Ja bih za takvu priliku krenuo pješice put Londona – karikirao je Mavrović, bivši europski prvak i izazivač svjetskog prvaka, i pojasnio svoj stav:

– Već nekoliko puta Hrgoviću se dogodilo da su mu propali dogovoreni mečevi s poznatim boksačima što govori da njegovim promotorima nije lako pronaći protivnika i to naplatiti. Poznavajući Hrgovića, on se za meč s McKeanom pripremio dobro i, dođe li mu takva ponuda, trebao bi je prihvatiti.

Zar čak i unatoč tome što se Filip tri mjeseca pripremao za borbu s ljevakom u kontragardu, a sada bi se namjerio na dešnjaka?

– Da mu preko noći nude borbu s ljevakom, onda bi to bilo puno nezgodnije, a ovako je to nešto što je radio cijelu karijeru. A poznato je da vam u karijeri od 10 protivnika bude samo jedan ljevak. Koliko god bi sve to bilo naglo, koliko god tu bilo neuređenih situacija, ako ti se pruži takva prilika, moraš je prihvatiti.

Bez obzira na to što bi mu pobjeda nad McKeanom fiksirala status obveznog izazivača IBF organizacije, a ona nad Joshuom mu u tom formalnom smislu ne bi ništa donijela, Mavrović bi ga radije vidio u borbi s bivšim svjetskim prvakom.

– Ja u menadžersko-financijske kalkulacije ne bih ulazio, no pobjeda nad Joshuom donijela bi mu reputaciju. Kad bi ga pobijedio, to bi u svijetu boksa odjeknulo puno više nego pobjeda nad McKeanom i Filip bi mogao boksati s bilo kime od najvećih, za veliki novac.

Sličnog je razmišljanja i nekadašnji srednjaš Branko Šobot, prvi boksač i neovisne Hrvatske koji je nastupio u borbi za svjetski profesionalni naslov. A baš on je tada upao kao zamjena za spriječenog izazivača.

– Bez razmišljanja sam prihvatio borbu s Joeom Calzagheom, borcem koji je karijeru završio bez poraza, sa skorom 46-0. Tu borbu prihvatio sam 24 dana ranije i izgubio, no htio sam biti prvi Hrvat koji je ušao u borbu za naslov prvaka svijeta i kojem je u to ime svirana hrvatska himna – kazuje Šobot, inače dragovoljac Domovinskog rata.

Dakle, i Šobot bi na Hrgovićevu mjestu "na naglo" prihvatio borbu s Joshuom?

– Puno puta sam se pripremao za jednog protivnika, da bi taj tjedan dana prije odustao i bio zamijenjen, a onda bih na vagi vidio trećeg. Nije toliko bitno za koga se spremaš, nego koliko si spreman i stabilan u glavi.

A što je s tim da se Hrgović tri mjeseca spremao za ljevaka, a sada bi se morao na brzaka spremiti za dešnjaka?

– Istina je, no Joshua je dešnjak i Hrgović bi se samo trebao vratiti na svoje automatizme. Joshua je za mene više medijski proizvod nego istinski prvak. Nije baraba, nije uličar, a to moraš biti da bi ostao na vrhu, nešto poput Tysona Furyja. Po meni je tu jedino bitno koliko bi Joshuin promotor odriješio kesu i platio Hrgoviću za takvu uslugu pri čemu bi mogao obeštetiti i njegova protivnika McKeana koji bi tako ostao bez borbe. Ako bi mu ponudi milijun eura, trebao bi prihvatiti. Prihvatiti bi trebao i ako dođe do toga da je on taj koji spašava priredbu, a sebi bi tako spasio meč koji dugo nije imao.

I dok Hrga već godinama govori da je spreman i za Joshuu, postavlja se pitanje bi li Britanac bio voljan preuzeti rizik jer bi mu eventualni poraz ugrozio priliku za veliku zaradu u borbi s Wilderom koju su Saudijci spremni masno platiti.

– Uvažavajući sve to, meni se čini da bi Hrgović prije pristao na tu borbu nego Joshua koji teško podnosi snažne udarce kakve Hrga ispaljuje – istaknuo je Mavrović.