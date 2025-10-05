Ovaj dečko ima 19 godina i zarađuje silne milijune. Slika na kojoj je shrvan obilazi svijet

Kada je madridski Real pristao platiti čak 60 milijuna eura za tada maloljetnog napadača Palmeirasa, nogometni svijet je brujao o dolasku novog fenomena. Endrick, mladić koji je s 10 godina obećao siromašnim roditeljima da će postati nogometaš i izvući ih iz neimaštine, stigao je na Santiago Bernabéu s reputacijom neustrašivog talenta. Bivši trener Carlo Ancelotti najbolje je sažeo njegov karakter nakon jedne od prvih utakmica Lige prvaka. Kada je 18-godišnji Endrick uzeo loptu i, ignorirajući povike Kyliana Mbappéa i Viníciusa Júniora, sam završio akciju golom s 20 metara, Ancelotti je kratko prokomentirao: "Ima petlju." Ta hrabrost i samopouzdanje bili su upravo ono što se očekivalo od igrača predodređenog za najveće stvari.

Početak je bio kao iz snova, potvrđujući svaku pohvalu napisanu o njemu. Zabio je na debiju u La Ligi protiv Valladolida, a zatim i u svom prvom nastupu u Ligi prvaka protiv Stuttgarta, postavši najmlađi strijelac kluba u tom natjecanju i srušivši rekord star gotovo 30 godina koji je držao legendarni Raúl. Činilo se da je rođena nova zvijezda, a navijači su bili u deliriju. Njegova brzina, snaga i hladnokrvnost pred golom podsjećali su na najbolje brazilske napadače, a golovi za reprezentaciju Brazila na Wembleyju i Bernabéuu samo su pojačali dojam da je Madrid dobio igrača za sljedeće desetljeće.

Međutim, bljesak se brzo ugasio. Nakon prve utakmice koju je započeo od prve minute, protiv Lillea, Endrickov status se drastično promijenio. Minutaža je postajala sve skromnija, svodeći se na ulaske s klupe u posljednjim trenucima već odlučenih utakmica. Konkurencija u napadu, koju čine Mbappé, Vinícius, Rodrygo i drugi, pokazala se kao nepremostiva prepreka. Ancelotti, a sada i novi trener Xabi Alonso, isticali su njegov potencijal, ali su istovremeno naglašavali važnost hijerarhije i činjenicu da priliku treba zaslužiti. Svijet glamura i velikih očekivanja zamijenila je hladna stvarnost klupe za pričuve.

Posljedice takvog statusa postale su bolno očite. Endrick je po prvi put nakon debija izostavljen s popisa brazilske reprezentacije, što je bio jasan signal da nedostatak igre u klubu utječe na njegovu karijeru. Fotografija njegovog shrvanog lica s klupe tijekom jedne od utakmica obišla je svijet i postala viralna, savršeno ilustrirajući njegovu unutarnju borbu. Mladić koji je u Palmeirasu znao i zaplakati na klupi zbog loše forme, sada se suočava s izazovom koji nadilazi sve prethodne. Iako zarađuje milijune, njegova sreća ovisi o onome što mu je trenutno uskraćeno – prilici da igra.

Ključni razlozi za Endrickov pad leže u kombinaciji dva faktora: nevjerojatne konkurencije i teške ozljede. Dolazak u istom prijelaznom roku kao i Kylian Mbappé stavio ga je u podređen položaj od samog starta. No, koban udarac dogodio se u svibnju 2025., kada mu je dijagnosticirana ozljeda tetive koljena koja ga je udaljila s terena više od dva mjeseca. Taj period izbivanja bio je dovoljan da potpuno ispadne iz rotacije i da ga u hijerarhiji prestignu drugi igrači. Dok se on oporavljao, momčad je nastavila pobjeđivati, a njegova uloga postala je marginalna.

Sada, s 19 godina, Endrick se nalazi na raskrižju. Mnogi vjeruju da bi posudba bila najbolje rješenje, prilika da u nekom drugom klubu dobije kontinuitet igara i vrati samopouzdanje. Interes klubova poput Newcastle Uniteda postoji, no odluka je na Real Madridu. Oni koji ga poznaju, poput šefa Palmeirasove akademije Joãoa Paula Sampaia, tvrde da posjeduje mentalnu snagu i zrelost da prebrodi ovu krizu. Uostalom, i ranije je prolazio kroz sušne periode i vraćao se jači. Pitanje je samo hoće li strpljenje, koje mu je sada potrebnije od "petlje", biti dovoljno da dočeka svoju pravu priliku u kraljevskom klubu.