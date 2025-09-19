Ovaj čovjek tvrdi da je srpska liga kvalitetnija od hrvatske: 'Činjenice govore sve'

Direktor Superlige Srbije Aleksandar Pivić izazvao je burne reakcije izjavom da je prvenstvo u toj zemlji kvalitetnije od hrvatskog HNL-a. HNL se godinama smatra najjačom ligom u regiji, ponajviše zahvaljujući Dinamu, koji redovito ostvaruje zapažene rezultate u europskim natjecanjima. Uz njega, važnu ulogu imaju i Hajduk te Rijeka. No, Pivić tvrdi da Superliga nudi više.

- Liga raste iz sezone u sezonu. Svake godine je sve bolja i bolja. U dosadašnjem dijelu vidjeli smo kvalitetan i atraktivan nogomet. Koliko god se to nekima činilo neozbiljno, mislim da je naš nogomet kvalitetniji u odnosu na regiju - rekao je Pivić za Telegraf.

Posebno se osvrnuo na usporedbu s HNL-om.

- Svi hvale hrvatsku ligu kao izuzetno zanimljivu i kvalitetnu jer se prvak ne zna do posljednjeg kola. Ja imam suprotno mišljenje. Njihova liga nije kvalitetnija od naše. Zanimljivija je zbog neizvjesnosti, ali to nije rezultat kvalitete vodeća tri kluba, već nedostatka konstantnosti. Događalo se da sva tri kluba izgube u istom kolu od momčadi s dna ljestvice. Činjenica da prvak osvaja naslov s oko 60 posto bodova govori sama za sebe - istaknuo je Pivić.

Direktor Superlige naglašava da je najveći napredak napravljen u infrastrukturi.

- Imamo nove terene u gotovo cijeloj ligi. Sa stadionom Čukaričkog, ostaju još samo Radnički iz Kragujevca i OFK Beograd. Od 16 timova, njih 14 igra na novim podlogama, što je ogroman iskorak. Sljedeći korak je gradnja trening-centara, a budžeti klubova su sve veći. Mladi talenti ostvaruju vrhunske transfere i naša liga je kvalitetna - dodao je, a ove njegove izjave izazvale su brojne komentare na društvenim mrežama.