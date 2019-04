Ova će snimka izazvati brojne reakcije: City je teško oštećen?!

Çakir je sudio briljantno, savršeno. Na ovoj razini natjecanja trebalo je nešto što bi donijelo pravednost u nogometnu igru i mislim da je tehnologija u tome uspjela i da je Uefa prihvatila taj izazov - rekao je sinoć HTV-ov sudački ekspert Marijo Strahonja nakon šokantne utakmice Manchester Cityja i Tottenhama (4:3).

Strahonja je ustvrdio da turski sudac odlično reagirao kod gola Llorentea za 4:3 kada je nakon VAR-a presudio da je sve regularno. S njim su se, barem prema reakcijama na društvenim medijima, složili brojni ljubitelji nogometa diljem svijeta.

VAR will never be successful if idiots are using it.



The best replay that shows the ball hitting Llorente's arm, wasn't even shown to the referee.#MCITOT #UCL pic.twitter.com/f4RlQDR6lf