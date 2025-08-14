Otvoren oktanski spektakl na poligonu Rimca, ulaz je besplatan za sve

Nakon mjeseci rada u garažama i fakultetskim labosima, tri tima hrvatskih sveučilišta stiglo je, prvi put s električnim bolidima, na ovogodišnji oktanski spektakl Formula Student Alpe Adria. Riječki RiTeh Racing Team, splitski FESB Racing Team i zagrebački FSB Racing Team do subote 16. kolovoza na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu pokušat će ostvariti što bolji rezultat.

– Upravo smo imali priliku slikati se na Alpe Adriji zajedno s drugim hrvatskim timovima. Zapravo je ovo prvi put u povijesti da su sva tri tima s električnim vozilima, što nam je jako drago. Mislim da je to velik korak naprijed i dobro za konkurentnost Hrvatske na Formula Student natjecanjima, ali i općenito, da dokažemo kako možemo pratiti svjetske trendove – rekao je Ante Ivančić iz FSB Racing Teama i dodao:

– Mi kao FSB Racing Team ove godine dolazimo neslužbeno. Posljedica toga je to što cijelu ovu godinu dizajniramo bolid za iduću godinu. Odlučili smo se za takav proces zato što će on dovesti mnoge novitete. Prelazimo na pogon na sva četiri kotača, što znači da će vozila zapravo na svakom kotaču imati po jedan elektromotor. Lagano uhodavamo novu ekipu kako bismo dogodine, kada će se taj dizajnirani bolid zapravo proizvesti, imali što bolji tim, što uhodaniji tim i izvukli njegov maksimum. Jer to je nešto čemu težimo i na tome radimo cijelu godinu.

Iz Europe i Azije stiglo je 60 timova, među kojima je i devet alumni timova koji će se paralelno natjecati s aktualnim formulama. Natjecanje počinje u četvrtak, kada će studenti, nakon rigoroznog tehničkog pregleda, moći pristupiti dinamičkim disciplinama sa svojim formulama. Dinamički eventi uključuju utrku ubrzanja, skidpad, autokros (jedan krug po stazi izdržljivosti) te utrku izdržljivosti – discipline koja je najzahtjevnija za sve timove i formule. U disciplini izdržljivosti provodi se izmjena vozača, pa svaku formulu voze dva vozača. U toj će disciplini sudjelovati i alumni timovi, koji će se natjecati usporedno s novim bolidima.

– Konačno stojimo sa svojim kolegama iz Hrvatske s tri električna bolida, jedan do drugoga. Iznimno mi je drago što smo se konačno svi prebacili na elektriku. Sada imamo puno više mogućnosti i puno ćemo više moći razmjenjivati znanja vezana za bolid. Osim toga, očekivanja su za ovu godinu velika. Nadamo se da ćemo proći sve tehničke preglede, što nam je bio glavni cilj. Iako možda nećemo ni pobijediti, ja se nadam da ćemo barem znati što je krivo i što bismo mogli popraviti za iduću godinu, da poboljšamo performanse bolida. Radimo neumorno, uvijek nas je od deset do petnaest, i divim se koliko vremena možemo provesti u garaži – ističe Petar Cerin, voditelj RiTeh Racing Tema, i dodaje:

– Put je stvarno bio težak. Počeli smo s električnim bolidom, nismo imali nikakvo iskustvo ni znanje o tome, počeli smo od nule. Inače, cilj je tima da se prethodna znanja primijene u budućoj formi. Dolaze novi ljudi, nauče od prethodnih i nastave na tim temeljima. Ali sada smo sve morali napraviti iznova i iznimno… dobro, odlično, top. Put je bio težak, ali uspjeli smo i to je najvažnije.

Uz uzbudljive utrke, u petak 15. i u subotu 16. kolovoza, posjetitelji će moći isprobati profesionalne vozačke simulatore, prošetati izložbom futurističkih superautomobila, sudjelovati u interaktivnim STEM radionicama za sve dobi i uživati u vrhunskim prezentacijama stručnjaka iz autoindustrije i tehnologije. Roditelji s djecom ovdje će pronaći idealnu priliku da ih upoznaju s praktičnom primjenom znanja iz matematike, fizike i informatike...

– Bila mi je čast ne samo sudjelovat, nego i voditi ovakav projekt u kojem smo prvi put izradili električnu formulu. To je bolid koji ubrzava od 0 do 100 km/h za manje od tri sekunde. Ima dva pogonska kotača, dva motora, što znači pravi powertrain. Bilo je jako izazovno uopće provesti to u djelo. Sam razvoj traje već dvije godine, malo više od dvije godine, otkako smo svi zajedno odlučili napraviti taj veliki korak i provesti elektrifikaciju – rekao je Luka Terihaj iz splitskog FESB Teama.

Ulaz je besplatan za sve posjetitelje mlađe od 18 godina, kao i za studente, a ostali plaćaju simboličnih osam eura. Događanje se održava uza snažnu podršku Grada Velike Gorice i Turističke zajednice grada Velike Gorice. Sve informacije o programu, sudionicima i rasporedu dostupne su na službenoj stranici manifestacije.