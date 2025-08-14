Odlučeno je: Evo tko će suditi derbi Rijeke i Dinama na Rujevici ove subote

Najveći derbi 3. kola SuperSport HNL-a bez ikakve sumnje je onaj koji će se u subotu od 21 sat odigrati na Rujevici, gdje će snage odmjeriti Rijeka i Dinamo. Povjerenje za suđenje ovog visokorizičnog dvoboja dobio je Patrik Kolarić iz Čakovca. Njemu će na terenu asistirati Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka, dok će ulogu četvrtog suca obavljati Duje Strukan iz Splita. Velika će pozornost biti i na VAR sobi, gdje će se za ispravljanje eventualnih pogrešaka brinuti Mario Zebec iz Cestice kao glavni VAR sudac te Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline kao njegov pomoćnik (AVAR). Na Kolariću i njegovom timu golema je odgovornost u očekivano vatrenoj atmosferi ispunjene Rujevice, gdje će svaki detalj biti pod posebnim povećalom javnosti.

Nedjeljni program donosi nam također iznimno zanimljive dvoboje, a navijači Hajduka s nestrpljenjem očekuju večernji termin od 21 sat kada na Poljud stiže Slaven Belupo. Očekuje se nova fešta na splitskom stadionu, a pravdu na tom susretu dijelit će Mateo Erceg iz Benkovca. Njegovi pomoćnici uz aut-linije bit će Marjan Tomas iz Vladislavaca i Dominik Benković iz Zaprešića. Uloga četvrtog suca dodijeljena je Zdenku Lovriću iz Đakova. U VAR sobi će sjediti Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka. Pritisak će, uz igrače, zasigurno osjetiti i kompletna sudačka postava, od koje se očekuje nastup bez pogreške pred punim tribinama i milijunskim auditorijem.

Kolo započinje već u petak u Vinkovcima, gdje će Vukovar 1991 ugostiti Istru 1961 s početkom u 18:45. Glavni sudac tog dvoboja bit će Ivan Vukančić iz Benkovca, a pomagat će mu Hrvoje Radić iz Splita i Stipe Brajković iz Šibenika. Četvrti sudac je Ante Terzić iz Podstrane, dok su za VAR zaduženi Ivan Matić iz Osijeka i Filip Cindrić iz Nove Kapele. Subotnji program otvara se na stadionu Maksimir u 18:15, gdje će Lokomotiva ugostiti Goricu. Sudit će Antonio Melnjak iz Rijeke, a asistirat će mu Sanja Rođak Karšić iz Podravskih Sesveta i Kruno Šarić iz Županje. Četvrti sudac je Dario Bel iz Osijeka, a u VAR sobi će biti Ivan Bebek i Luka Pajić iz Rijeke.

Program trećeg kola HNL-a zaokružuje dvoboj Varaždina i Osijeka, koji se igra u nedjelju od 18:45 sati. U derbiju sjevera Hrvatske očekuje se otvorena i sadržajna utakmica. Komisija za suce HNS-a odlučila je da će glavni arbitar na tom susretu biti Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Njegovi pomoćnici bit će, sugrađanin mu, Bruno Geller i Vinko Podrug iz Zagreba. Četvrti sudac je Patrik Pavlesić iz Duge Rese. Kontrolu iz VAR sobe vršit će Ivan Vučković iz Zagreba, a u ulozi AVAR-a bit će Ante Čuljak, također iz Zagreba..