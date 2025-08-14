Evo koliko bi Dinamo mogao zaraditi od neočekivanog posla s Danijem Olmom, cifra nije mala

Engleski prvoligaš i aktualni osvajač Europske lige Tottenham hitno traži rješenje nakon katastrofalnog početka sezone obilježenog teškom ozljedom križnih ligamenata ključnog veznjaka Jamesa Maddisona i odlaskom kapetana Son Heung-mina u američki MLS. U takvoj situaciji, trener Thomas Frank vidi Danija Olma kao idealno rješenje za popunjavanje kreativne praznine u momčadi. Prema izvještajima španjolskih medija, londonski klub sprema službenu ponudu od čak 70 milijuna eura kako bi testirao odlučnost Barcelone i osigurao usluge svestranog španjolskog veznjaka, čija sposobnost igranja na više pozicija i iskustvo u europskim natjecanjima savršeno odgovaraju njihovim potrebama.
S druge strane, Barcelona se nalazi u nezapamćenim problemima. Iako je Olmo u svojoj debitantskoj sezoni na Camp Nouu bio produktivan i sudjelovao u 19 pogodaka, klub se pod vodstvom predsjednika Joana Laporte suočava s ogromnim financijskim pritiskom. Katalonci su ga ljetos doveli iz RB Leipziga za oko 60 milijuna eura, no uspon mladog Fermína Lópeza i povratak Gavija nakon ozljede gurnuli su Olma u drugi plan kod trenera Hansija Flicka, koji bi njegovu prodaju vidio kao strateški potez za spašavanje klupskih financija.Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera
Ovaj potencijalni transfer s velikim zanimanjem prate i u Dinamu. Ipak, važno je pojasniti da plavi neće zaraditi direktno od prodaje Olma iz Barcelone u Tottenham. Naime, prilikom njegovog transfera iz Dinama u RB Leipzig, hrvatski prvak je u ugovor ugradio klauzulu koja im osigurava 20% od profita koji njemački klub ostvari pri sljedećoj prodaji. Budući da je Leipzig prodao Olma Barceloni za iznos između 55 i 60 milijuna eura, ostvarivši pritom profit od oko 26 milijuna eura, Dinamu od tog posla pripada više od 5 milijuna eura. Taj iznos se isplaćuje u ratama, što znači da Dinamo već profitira od Olmovog boravka u Kataloniji, neovisno o njegovoj budućoj destinaciji. Dodatno, pri svakom Olmovom transferu u kojem se plaća odšteta, pravo na određeni postotak imaju i svi bivši klubovi u kojim se taj igrač razvijao. U slučaju da Olmo bude prodan za iznos od 70 milijuna eura, Dinamu bi pripalo 1.75 milijuna eura
Iako se kao potencijalni kupac spominjala i Saudijska Arabija, izvori bliski igraču tvrde kako je njegova izričita želja nastavak karijere u engleskoj Premier ligi. S obzirom na hitnost situacije u Tottenhamu i financijsku nuždu u Barceloni, čini se da su se stvorili svi preduvjeti za brzi dogovor. Ako Spursi doista formaliziraju svoju ponudu, transfer bi se mogao realizirati u narednim tjednima, čime bi se okončala jedna od najstresnijih epizoda u karijeri španjolskog reprezentativca. Za Barcelonu bi gubitak igrača Olmovog kalibra bio sportski udarac, ali istovremeno i financijska injekcija nužna za registraciju drugih pojačanja i stabilizaciju momčadi.
bar ćemo navijati za tottenham ako ode tamo 😉