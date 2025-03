Otkriveno kako je Davor Šuker ponižavao ikonu Reala: 'Ozbiljno je'

Legendarni talijanski trener Fabio Capello (78) je u dva navrata vodio Real Madrid, a tijekom svog mandata imao je zvjezdanu momčad s igračima poput Predraga Mijatovića, Davora Šukera i Raula. No, prisutnost tolikih talentiranih pojedinaca dovela je do sukoba ega, što je i sam Capello kasnije priznao.

Talijanski stručnjak otkrio je da je Raul bio nezadovoljan odnosom Mijatovića i Šukera prema njemu budući da su ga je ovaj balkanski dvojac na terenu ignorirao. Kada su ga jednom prilikom pitali je li istina da se Raul žalio da mu Mijatović i Šuker ne dodaju loptu, Capello je odgovorio bez zadrške:

"Ne samo da se žalio - bio je u pravu. Isprva sam mislio da su to gluposti, ali nakon nekoliko utakmica shvatio sam da zaista postoji problem."

Kako bi riješio situaciju, Capello je Šukeru i Mijatoviću pokazao dokaze.

"Pozvao sam ih i oni su negirali sve. No, tada sam im pustio snimke utakmica: 'Pogledajte ovo. Niste li mu više puta mogli dodati loptu?' Rekli su da to nisu primijetili. Zamolio sam ih da prestanu s time, ali nakon tri utakmice opet se ponovilo. Onda sam im jasno rekao: ‘Ako se to ponovi, jedan od vas sjedit će na klupi.’ Tek tada su počeli dodavati Raulu."

Capellova intervencija donijela je rezultate - Real Madrid je te sezone osvojio naslov prvaka Španjolske, a napadački trio bio je izuzetno učinkovit: Raul je postigao 21 gol, Šuker 24, a Mijatović 14.

Mijatović je u Realu igrao od 1996. do 1999. godine, a ranije je nosio dresove Budućnosti, Partizana i Valencije, dok je kasnije nastupao za Fiorentinu i Levante. Za reprezentaciju Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, odigrao je 73 utakmice i postigao 27 golova.

Šuker je, uz Real, igrao i za Osijek, Dinamo, Sevillu, Arsenal i West Ham. Za Hrvatsku je u 69 nastupa zabio 45 golova i bio ključni član reprezentacije koja je 1998. osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu pod vodstvom Miroslava Ćire Blaževića.