Otpušteni Marijan Vlak: 'Sa Šimićem sam dogovorio da ne dođem na Skupštinu. Onda mi je dao otkaz'

Bivši vratar Dinama i donedavni glavni skaut kluba s Maksimira, Marijan Vlak (67) dobio je otkaz u nakon skupštine 25. rujna. Istu sudbinu dijele Jozo Bandić, donedavni trener omladinske škole te direktor marketinga Tomislav Rukavina. Neslužbeni razlog je bio taj što su nedolaskom na skupštinu rušili njen kvorum. Legendarni vratar gostovao je u emisiji Sport nedjeljom.

Tvrdi da se o nedolasku na skupštinu dogovarao s Darijem Šimićem mjesecima prije i stoga ga otkaz čudi. "To je zastrašujuće. I onda ja ne dođem na skupštinu, ali to sam sve dogovarao s Darijem Šimićem nekoliko mjeseci prije toga, i dogovorili smo se gospodin Dario i ja da ja neću praviti problem oko toga, neću praviti problem predsjedniku Barišiću niti se družiti sa Zorićem. Kao ja se družim sa Zorićem i ne znam s kim drugim... Što i ako se družim? Ne, on to meni kaže. Ja rekoh: 'Gledaj, Dario. Ja neću doći na skupštinu'. To je Dario znao i on meni potpisuje otkaz. Kako sam se osjećao? Nikako. Prvo mi je otkaz došao na mail, za dva dana poštom preporučeno", rekao je vratar.

GALERIJA UŽIVO Katastrofalni Dinamo doživio tešku sramotu, na Kosovu poražen od nogometnih anonimaca

Komentirao je i predsjednika Mirka Baršića te njegovu izjavu o odnosima sa Zdravkom Mamićem. "Kad je on rekao, nakon 19. ožujka 2019., kad je donesena pravovaljana presuda Zdravku Mamiću, da nisu kontaktirali s njime: čista laž! Bili su u nekoliko navrata u Banjoj Luci. Bili su na otvorenoj liniji sa Zdravkom Mamićem i dan danas su. I dan danas su neki ljudi na otvorenoj liniji. Možda ne danas, ali su bili unazad nekog vremena. O čemu mi pričamo", konstatirao je Vlak pa nastavio:

VEZANI ČLANCI:

"U svim transferima od 2019. do sredine 2022. sudjelovao je Zdravko Mamić. Je li bila za Božić ona slika malog Bočkaja kad je rekao da radi i na Božić i poklanja Dinamu, je li to bila istina? A priča se da nikakvih kontakata nije bilo. Pa je li to normalno? Može netko reći što hoće, to je istina,"

Dinamo je nakon sramotnog poraza od kosovskog prvaka Ballkanija u drugome kolu skupine C Konferencijske lige zapao u ralje nove krize. Sergej Jakirović je ipak ostao na klupi, a sve su oči uprte u one koji su u momčad hrvatskog prvaka doveli igrače koji su pokazali da su daleko ispod razine na kojoj treba igrati Dinamo.

VIDEO Mamić komentirao Dinamov poraz i zapalio društvene mreže. Pozivaju ga da se vrati na Maksimir