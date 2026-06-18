Šapit odgovorio na optužbe: 'Priče da navijamo za BiH su izvan svake pameti'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat vodi veliku bitku protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu. Nakon što su u prvom kolu remizirali s Kanadom (1:1), ovaj susret protiv Švicarske predstavlja ključan trenutak za nastavak turnira. Eventualna pobjeda protiv čvrstih Švicaraca, koju su u prvom kolu remizirali protiv Katara (1:1), gotovo bi sigurno osigurala prolazak skupine hrvatskim susjedima.

No, uzbuđenje na terenu prati i neobična rasprava izvan njega. Naime, nakon ogleda s Kanadom, u javnosti se povela polemika o tome navijaju li komentatori Hrvatske radiotelevizije za reprezentaciju BiH tijekom prijenosa i pratećih emisija. Na te je kritike sada odgovorio HRT-ov komentator Marko Šapit, koji je odbacio bilo kakve optužbe o neobjektivnosti.

"Pitali su se zašto se osjetilo da navijamo za BiH protiv Kanade? Meni je to izvan svake pameti. Mi se prije svega trudimo odraditi posao na najbolji mogući način. Biti maksimalno zanimljiv, objektivan ljudima", jasno je poručio Šapit. Na njegov komentar nadovezao se i stručni sukomentator Krunoslav Rendulić, koji smatra da je polemika potpuno nepotrebna. "Vrlo je jednostavan odgovor – pa susjedi su nam. Za koga bismo trebali navijati? Suludo je da uopće o tome razgovaramo", zaključio je Rendulić. Cijeli video pogledajte ovdje.

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