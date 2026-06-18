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ŠVICARSKA - BiH 4:1 Potpuni raspad BiH nakon crvenog kartona, Švicarci s četiri gola potopili Zmajeve
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KOMENTATOR HRT-A

Šapit odgovorio na optužbe: 'Priče da navijamo za BiH su izvan svake pameti'

Zagreb Održan okrugli stol s temom "Sport i intelektualno vlasništvo"
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 22:21

"Pitali su se zašto se osjetilo da navijamo za BiH protiv Kanade? Meni je to izvan svake pameti. Mi se prije svega trudimo odraditi posao na najbolji mogući način. Biti maksimalno zanimljiv, objektivan ljudima", jasno je poručio Šapit

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat vodi veliku bitku protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu. Nakon što su u prvom kolu remizirali s Kanadom (1:1), ovaj susret protiv Švicarske predstavlja ključan trenutak za nastavak turnira. Eventualna pobjeda protiv čvrstih Švicaraca, koju su u prvom kolu remizirali protiv Katara (1:1), gotovo bi sigurno osigurala prolazak skupine hrvatskim susjedima.

No, uzbuđenje na terenu prati i neobična rasprava izvan njega. Naime, nakon ogleda s Kanadom, u javnosti se povela polemika o tome navijaju li komentatori Hrvatske radiotelevizije za reprezentaciju BiH tijekom prijenosa i pratećih emisija. Na te je kritike sada odgovorio HRT-ov komentator Marko Šapit, koji je odbacio bilo kakve optužbe o neobjektivnosti.

"Pitali su se zašto se osjetilo da navijamo za BiH protiv Kanade? Meni je to izvan svake pameti. Mi se prije svega trudimo odraditi posao na najbolji mogući način. Biti maksimalno zanimljiv, objektivan ljudima", jasno je poručio Šapit. Na njegov komentar nadovezao se i stručni sukomentator Krunoslav Rendulić, koji smatra da je polemika potpuno nepotrebna. "Vrlo je jednostavan odgovor – pa susjedi su nam. Za koga bismo trebali navijati? Suludo je da uopće o tome razgovaramo", zaključio je Rendulić. Cijeli video pogledajte ovdje.

Tekstualni prijenos uživo utakmice Bosne i Hercegovine pratite ovdje.

FOTO Simpatična gesta Vatrenih: Reprezentativci oduševili navijača nakon bolnog poraza od Engleske
Zagreb Održan okrugli stol s temom "Sport i intelektualno vlasništvo"
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Ključne riječi
SP 2026. BiH Marko Šapit

Komentara 11

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Avatar Čoban..
Čoban..
22:46 18.06.2026.

Šapit: "priče da navijamo za Turke su izvan svake pameti"

OS
Ostrež
22:41 18.06.2026.

Navijam protiv bosne. Jedino da igraju protiv srbije bilo bi mi svejedno. A htv komentatori su sramota, pa to pojma o nogometu nema, melju bezveze, deru se, neki ne znaju ni govorit, ima jedan kaj se bori sa svakom izgovirenom riječi…

Avatar EUtanazija
EUtanazija
22:34 18.06.2026.

Da navijam za državu u kojoj su Hrvati građani drugog reda? Susjedi su nam i brbi. Da i za njih navijam ako se svj. prvensttvo poveća na 68 država sudionica pa se i oni kvalificiraju?

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