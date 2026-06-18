Hrvatska i Engleska ispisale TV povijest, susret pratilo 15,4 milijuna gledatelja

Prema podacima ITV-a, utakmica Engleske i Hrvatske ostvarila je najveću gledanost godine, a prijenos iz Texasa pratilo je čak 15,4 milijuna gledatelja. Riječ je o najvećoj gledanosti na bilo kojem televizijskom kanalu ili streaming platformi još od završnice UEFA Europskog prvenstva 2024.

Utakmica je ujedno privukla i najveći broj gledatelja u dobnoj skupini od 16 do 34 godine tijekom ove godine, njih čak 2,3 milijuna.

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Od početnog sučeva zvižduka do kraja susreta prosječno je 14,2 milijuna gledatelja pratilo utakmicu na televiziji, dok je cjelokupni prijenos od 20 do 23:35 sati u prosjeku gledalo 10 milijuna ljudi.

Dosadašnji rekord gledanosti u 2026. držala je popularna emisija „The Traitors“, koju je pratilo 9,8 milijuna gledatelja.