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SP 2026.

Hrvatska i Engleska ispisale TV povijest, susret pratilo 15,4 milijuna gledatelja

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
18.06.2026.
u 22:21

Utakmica Svjetskog prvenstva u Dallasu postala je najgledaniji televizijski događaj godine u Velikoj Britaniji, a Harry Kane i društvo privukli su najveću publiku još od Europskog prvenstva 2024.

Prema podacima ITV-a, utakmica Engleske i Hrvatske ostvarila je najveću gledanost godine, a prijenos iz Texasa pratilo je čak 15,4 milijuna gledatelja. Riječ je o najvećoj gledanosti na bilo kojem televizijskom kanalu ili streaming platformi još od završnice UEFA Europskog prvenstva 2024.

Utakmica je ujedno privukla i najveći broj gledatelja u dobnoj skupini od 16 do 34 godine tijekom ove godine, njih čak 2,3 milijuna.

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Od početnog sučeva zvižduka do kraja susreta prosječno je 14,2 milijuna gledatelja pratilo utakmicu na televiziji, dok je cjelokupni prijenos od 20 do 23:35 sati u prosjeku gledalo 10 milijuna ljudi.

Dosadašnji rekord gledanosti u 2026. držala je popularna emisija „The Traitors“, koju je pratilo 9,8 milijuna gledatelja.
Ključne riječi
Hrvatska Engleska Dallas svjetsko prvenstvo nogomet

Komentara 1

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KA
Karok
22:28 18.06.2026.

Usporedite tijek utakmice Hrvatske protiv Engleske u USA i tijek utakmice Hrvatske protiv Francuske u finalu u Rusiji . Nevjerojatna sličnost!

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