Otkriveni su prihodi igrača! Evo koliko zarađuju Petković i Livaja, uz jedno ime veže se bizarna brojka

Pošto su hrvatski nogometaši registrirani kao mali poduzetnici, financijskoj agenciji (FINA) dužni su prijaviti svoja primanja. Kako je uobičajeno u ovo doba godine, agencija je putem svog portala Info.BIZ objavila koliko je koji nogometaš prijavio u 2024. godini. Brojke ne obuhvaća samo plaće koje dobivaju u klubovima, nego ukupnu zaradu iz svih izvora, uključujući sponzorstva.

Prema podacima financijske agencije najviše je uprihodio Bruno Petković. Prijavio je prihod od 2.31 milijuna eura, to jest neto dobit od 1.8 milijuna eura. Ugovor mu vrijedi do ljeta 2026. godine i nije poznato hoće li ga odraditi do kraja ili će ranije napustit zagrebačku momčad. Izgledno je da će odlučiti ostati jer će malo koji klub imati za njega sličnu ponudu. Podaci isto tako ponovo potvrđuju koliko je katastrofalan posao bilo dovođenje Sammyja Mmaeea u Dinamo. Uz njega, koji prema mnogima predstavlja najgori transfer Dinama, se veže sablazno visok iznos od čak 786 tisuća eura.

Od Hajdukovih igrača ističu se dvojica. Na vrhu liste je Marko Livaja koji je prijavio 1.73 milijuna eura prihoda, odnosno neto dobit od 1.32 milijuna eura. Prati ga drugi bivši reprezentativac Ivan Rakitić se 766.180 eura prihoda, no klubu se pridružio tek na ljeto. Dakle, to je prihod od tada do kraja prošle kalendarske godine. Ostale podatke možete pronaći na portalu FINA-e.