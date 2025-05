Osijek predstavio povratak legende kluba: 'Kad nije idealno, ne okrećeš leđa nego dođeš pomoći'

Ono o čemu se proteklih dana pisalo ovoga je četvrtka dobilo i službenu potvrdu. Alen Petrović ponovno je sportski direktor Osijeka. Nekadašnji igrač, kapetan i istaknti djelatnik vratio se na Opus Arenu kao svojevrsni nasljednik već pomalo zaboravljenog Josea Bota. Od kraja prošle godine Osijek je tražio novog sportskog direktora, a sada ga je konačno i pronašao. Ovo će mu biti treći mandat na toj funkciji. Prvi put sportski direktor je bio od 2005. do 2009., a onda i od 2016. do 2020. godine.

- Kažu ljudi da odluke nije mudro donositi srcem nego glavom. No, kada je Osijek u pitanju, ne mogu drugačije nego razmišljati srcem. Vraćam se jer je NK Osijek moj klub. Ovdje je igrao moj pokojni otac, ja sam bio kapetan, a nakon igračke karijere i sportski direktor u dva navrata. NK Osijek mi je oduvijek u srcu, on je iznad svih nas i kada nije baš sve idealno, ne okrećeš mu leđa, nego dolaziš pomoći. Nisam čovjek od velikih najava, no mogu obećati da ću učiniti sve da postavimo ovaj klub na mjesto koje mu u hrvatskom nogometu pripada. Vjerujem da to mogu i zato sam ovdje. Nema koristi od gledanja unatrag. Okrećemo se onome što imamo sada i onome što želimo napraviti u budućnosti - izjavio je Petrović na predstavljanju.

Do unatrag zadnja dva kola Osijek je bio u situaciji da bi mogao čak i ispasti iz lige. No, pobjede nad Rijekom i Hajdukom vratile su vjeru navijača nakon izgubljene sezone u kojoj su bili porušeni i neki negativni rekordi.

- Prvenstveno želim da Osijek ima identitet, da se zna tko smo i što želimo, da igramo prepoznatljiv i moderan nogomet te da znamo kakve igrače razvijamo. Škola nogometa je temelj. Tu imamo puno posla, ali i potencijala. Grijeh je ne iskoristiti ovaj naš kamp i uvjete koje imamo. Moj je cilj da iz naše Škole dolaze igrači za prvu momčad, ali i za europsku scenu. Naravno, moramo dovoditi i pojačanja, ali to moraju biti igrači koji čine razliku na terenu. Sve to skupa zahtijeva sustav, znanje i ozbiljan rad, ali i određeno vrijeme. Veselim se novoj prilici da s još većim iskustvom ponovno stvorimo igrački kadar koji će biti konkurentan, na ponos i kluba i navijača.

Navijači nisu baš zadovoljni u zadnje vrijeme, često se s tribina Opus Arene mogu čuti povici "uprava, odlazi".

- Navijači su duša kluba i želja mi je da se ponovno stvori ona prava kohezija momčadi na terenu i ljudi na tribinama. Kada svi dišu zajedno, tada možemo pomicati granice. Naravno, moramo raditi timski – bez toga nema rezultata. Bitno je izgraditi zdrav, profesionalan odnos s trenerom i stručnim stožerom, sportskim sektorom te sa svima u klubu i gradu jer samo zajedništvom možemo ostvariti ono što svi želimo, da Osijek bude jak, stabilan i ponosan klub - rekao je Petrović.