TRAGIČAN DOGAĐAJ

Otkriven uzrok šokantne smrti srpske olimpijke. Kobna stvar se dogodila tijekom poroda

02.09.2025.
u 23:30

Neda se žalila na jake glavobolje, a ubrzo je došlo do kobnog ishoda

Iznenadna smrt džudašice Nede Davidović potresla je sportsku javnost u Srbiji. Imala je samo 26 godina, a posebnu težinu tragediji daje činjenica da je prije svega tjedan dana rodila djevojčicu Danicu.

Nakon poroda pojavili su se zdravstveni problemi. Neda se žalila na jake glavobolje, a ubrzo je došlo do kobnog ishoda. Preminula je iznenada od posljedica moždanog udara, doznaje Telegraf.

Davidović je iza sebe ostavila bogatu sportsku karijeru u džudu. Osvojila je niz medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima te se vrlo rano počela baviti i trenerskim poslom.

Vrhunac njezina rada stigao je 2023. godine kada je s džudo-klubom Tamiš osvojila brončanu medalju na seniorskom ekipnom prvenstvu Srbije, i to s izuzetno mladom ekipom čiji je prosjek godina bio tek 16 i pol.

