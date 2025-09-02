Naši Portali
'NEĆE BITI GRAĐANSKOG RAT'

Vučić reagirao na Plenkovićevu izjavu: 'To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave'

Russian President Vladimir Putin attends a meeting at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/5
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
02.09.2025.
u 18:49

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da je izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na rubu građanskog rata zlonamjerna i da se to neće dogoditi, nego da će Srbija nastaviti brzo rasti i biti sve uspješnija, prenio je Tanjug. "To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave da bi urušilo imidž Srbije u svijetu", rekao je. 

"Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumiju." "A moj odgovor stane u jednu rečenicu: 'Što je babi milo, to joj se i snilo'", rekao je Vučić na konferenciji za medije u Pekingu nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost. "Srbija će nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, usprkos golemim naporima i službenim, a posebno neslužbenim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsjednici njima dodvoravali, ispričavali se zbog toga što su nam protjerivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.

Ipak, bez obzira na sve "pokvarene komentare", Srbija će "nastaviti pružati ruku" Hrvatskoj, napomenuo je. "Nikada im ništa slično nećemo poželjeti", naglasio je Vučić.

Vučić je pisao Guardianu, pogledajte gdje su objavili njegovo pismo
Ključne riječi
Peking Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Frljo iz Travnika.
Frljo iz Travnika.
19:16 02.09.2025.

Uvijek mi dođe milo oko srca kada se sjetim da više nismo s ovima u istoj državi. Koji je to bliski istok, strašno.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:22 02.09.2025.

U pravu je vule, u srbiji ne može biti građanakog nego samo seoskog rata.

JE
Jegermeister
20:19 02.09.2025.

Pratit ćemo TV program uživo uz kokice i piće…

