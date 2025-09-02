Vučić reagirao na Plenkovićevu izjavu: 'To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da je izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na rubu građanskog rata zlonamjerna i da se to neće dogoditi, nego da će Srbija nastaviti brzo rasti i biti sve uspješnija, prenio je Tanjug. "To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave da bi urušilo imidž Srbije u svijetu", rekao je.

"Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumiju." "A moj odgovor stane u jednu rečenicu: 'Što je babi milo, to joj se i snilo'", rekao je Vučić na konferenciji za medije u Pekingu nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost. "Srbija će nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, usprkos golemim naporima i službenim, a posebno neslužbenim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsjednici njima dodvoravali, ispričavali se zbog toga što su nam protjerivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.

Ipak, bez obzira na sve "pokvarene komentare", Srbija će "nastaviti pružati ruku" Hrvatskoj, napomenuo je. "Nikada im ništa slično nećemo poželjeti", naglasio je Vučić.