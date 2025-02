Otkriven je Modrićev plan? Želi produljiti ugovor, navijače će ovo oduševiti

Real Madrid je uz puno muke prošao prvu utakmicu četvrtfinala španjolskog kupa. U utakmici protiv Leganesa madridska je momčad slavila rezultatom 3:2, ali konačan su gol zabili tek u 93. minuti susreta preko Gonzala Garcije. Usprkos nezavidnoj igri većine momčadi, iznimno je dobro svoj posao odradio kapetan Luka Modrić. Španjolski AS dan kasnije piše da je Hrvat igrao sa ambicijom da osigura produljenje ugovora do idućeg ljeta.

"Želi obnoviti ugovor za još jednu sezonu. To je jasno. Još nije bilo nikakvih razgovora jer su sve strane suglasne da se to odgodi za kraj sezone, mirno, bez pritiska. Ali igračeva je volja, od danas, ostati još godinu dana, jer želi igrati na Svjetskom prvenstvu 2026., a do tada ostati u Real Madridu. To je njegova ideja, njegov san. A nakon toga, vidjet ćemo", pišu Španjolci.

Modrić je bio prvi strijelac Reala u susretu. Svoj je momčad doveo u vodstvo već u 18. minuti. Izvrstan je bio i u kreaciji napada, dodavanjima, ubacivanju, a jednako je kvalitetan bio i u obrambenoj fazi igre. Njegova fantastična igra bila je ključna za Real koji se u uzvratu na Santiago Bernabeu nada osigurati polufinale natjecanja.

"Osjeća se ugodno u ulozi kapetana, vođe, igrača koji je spreman dati 200% bez obzira na minutažu koju dobiva. Njegovi cilj je raditi i uvjeravati. To je upravo ono što on vjeruje da će napraviti u 2025. godini: uvjeriti. Pokazati da može biti starter u ovakvim, najodlučnijim utakmicama sezone", zaključio je AS. Iz godine u godinu piše se o Modrićevoj skoroj mirovini, no još jedno produljenje ugovora s Realom bilo bi doista neočekivano.