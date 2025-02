Španjolci se dive Modriću, jednim je potezom opet sve očarao: 'To je vidio cijeli stadion'

I dok nije bio kapetan madridskog Reala, Luku Modrića slušalo se u "stavu mirno". Kad god bi hrvatski maestro imao nešto za reći, muha se ne bi čula. Naročito to vrijedi sada kad je u ulozi kapetana. Koliko god to čudno zvuči, nekim bi suigračima, naročito onim mladićima koji su ove srijede istrčali u utakmici četvrtfinala Kupa kralja protiv Leganesa, mogao biti otac.

OK, Vinicius Junior je malo stariji, ima 24 godine, ali i na njega se Modrić propisno izderao u završnici utakmice. Real je prošao dalje, pobijedio 3:2, ali u završnici je moglo biti svega. Modrić je Viniciusu rekao da se mora vraćati u obranu. Isprva, brazilski superstar baš i nije najbolje to prihvatio, ali kasnije, kad mu je Fede Valverde, još jedan od iskusnijih Realovih igrača to došao reći, predomislio se.

"Modrić je raširio ruke i vikao na Viniciusa: 'Hej, Vini, nemoj me j***ti! Moraš se vratiti pomoći", opisali su španjolski mediji tu situaciju. Modrić mu je odmah potom i dodatno očitao bukvicu.

Odmah nakon utakmice javio se i trener Reala Carlo Ancelotti. Za TV-kuće kazao je da nije vidio incident, ali kako smatra da je Modrić uvijek u pravu. Po dolasku na press-konferenciju, kad je bio do kraja upoznat sa situacijom, izjavio je:

- Zaslužuje puno više vremena na terenu i minuta u španjolskoj ligi. Njegov nogomet je na višoj razini od bilo kojeg drugog našeg veznog igrača. Protiv Leganesa je bio naša glavna snaga svih 90 minuta. Modrić je bio vodič na 0:0, a bio je i naš predvodnik kada su izjednačili. Luka je pokazao kakva je veličina kad je Viniciusu rekao ono na kraju. Trebalo je smiriti igru i povezati momčad. Realno, mogli smo i izgubiti utakmicu - bio je jasan Ancelotti.

Modrićevom se potezu posebno naklonila i španjolska Marca. Najtiražniji sportski dnevnik, među ostalim, sadrži i ove rečenice:

- Ako Modrić govori, moraš ga poštovati", dok u tekstu piše: "Pet minuta prije kraja Real je patio. Ispustio je dva gola prednosti, a Leganes je napadao da zabije i treći za preokret. Nije, dakle, bilo vrijeme za darivanje suparnika ili bezvoljnost. Vinicius je napravio to, a Modrić je žestoko reagirao. Iako su bili udaljeni, ono što je Hrvat sasuo u lice Brazilcu mogao je vidjeti cijeli stadion. Ako želite dokazati svoj status, onda nema boljeg primjera od onog što je Modrić učinio Viniciusu. Bilo je to monumentalno izderavanje. Modrićeva demonstracija liderstva i hijerarhije bila je spektakularna. Rijetki si u svlačionici mogu priuštiti da budu tako bijesni na Viniciusa. Njemu se uopće nije svidjelo što ga je Modrić javno oprao. Nije osobito slavio Realov pobjednički gol i nakon zadnjeg zvižduka se odmah pokupio u svlačionicu, dok su mu suigrači slavili na terenu - piše u tekstu.