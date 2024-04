Otkrivamo kako je nastala operacija "Modrić u Dinamu" i kolike su šanse da se Luka vrati

Kada je Luka Modrić jutros otvorio najčitaniji španjolski sportski dnevnik Marcu, na sedmoj stranici, preko cijele strane, dočekao ga je šokantni oglas koji mu je sigurno izmamio osmijeh na licu. Naime, u današnjem broju Marce preko cijele stranice izašao je oglas kojeg je platio GNK Dinamo, a na kojem piše "Tiene Todo El Sentido Del Mundo", ili u prijevodu: "Imalo bi smisla". Potpisan je predsjednik Dinama Velimir Zajec.

Dinamo je, sada je to i službeno, krenuo u akciju vraćanja Luke, a učinio je to na spektakularan i vrlo domišljat način. Saznajemo da je to ideja novih ljudi u klubu, no vratimo se na Modrića... Je li zaista moguće da se kapetan Hrvatske vrati u klub koji ga je vinuo u svjetsku nogometnu orbitu? Prije mjesec dana Lukin povratak u Dinamo izgledao je kao znanstvena fantastika, uostalom, na tom je tragu bila i izjava Velimira Zajeca dan nakon što je postao predsjednik. Izjavio je tada Zeko iduće: "Modrić je moj izum na jedan način, ja sam ga doveo (tada je bio glavni direktor kluba, op. a.). Nisam u zadnjem vrijeme s njim pričao. Igrački ne vjerujem da može doći, ali kada prekine karijeru, vrata kluba su mu otvorena."

No, u međuvremenu su se stvari promijenile, Zajec je i osobno razgovarao s Modrićem dok je reprezentacija trenirala u Maksimiru, pa se među ljudima u klubu javila ideja da se učini sve kako bi se Modrić vratio u Dinamo još za igračke karijere. Sada je jasno da mu Real vrlo vjerojatno neće produljiti ugovor, a iako Luku silno žele u Americi (Miami, MLS) i Saudijskoj Arabiji, u Dinamu svoju šansu vide u emociji. Jer, Modrića uz Dinamo vežu prekrasne uspomene, a i njegovoj obitelji bi sigurno bilo ljepše živjeti živjeti u Zagrebu nego u Rijadu.

I to je karta na koju igra Dinamo. Naravno, za povratak Modrića treba ispuniti još puno uvjeta, ali u Maksimiru vjeruju da bi ih kapetan vatrenih mogao povesti u novu sezonu. Takav rasplet sigurno bi oduševio i izbornika Zlatka Dalića, jer igranjem u HNL-u povećale bi se šanse da Luka ostane igrati za reprezentaciju do Svjetskog prvenstva u Americi 2026. godine.



Luka, imalo bi smisla!

