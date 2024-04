VIDEO Senzacionalna operacija 'Modrić u Dinamu'! Maksimirski klub oglasom u Marci pozvao Luku da se vrati

Luka Modrić u Dinamu! Zvuči kao senzacija, ali od danas puno više moguća nego što je bila dan ranije, a sve zbog senzacionalno domišljatog, vrlo emotivnog načina na koji je Dinamo pozvao hrvatskog kapetana da se vrati u plavi dres. Naime, u današnjem broju Marce preko cijele stranice izašao je oglas kojeg je platio Dinamo, a na kojem piše "Tiene Todo El Sentido Del Mundo", ili u prijevodu: "Imalo bi smisla". Potpisan je predsjednik Dinama Velimir Zajec.



Bilo bi zanimljivo vidjeti jutrošnju reakciju Luke Modrića na taj oglas u Marci, inače najpopularnijem sportskom španjolskom dnevniku. Kako god, krenula je kampanja vraćanja Modrića u Dinamo, a ne trebamo ni naglašavati što bi to značilo za Dinamo, ali i općenito za cijeli hrvatski nogomet i HNL. Zlatna lopta u dresu zagrebačkog velikana, kako to lijepo zvuči! A koliko god izgledalo kao san, moguće je da se na kraju ostvari. Jer, Luki istječe ugovor s Realom, pa zašto se ne bi vratio u Hrvatsku, u svoj bivši klub završiti grandioznu karijeru. U klubu koji ga je vinuo u svjetske nogometne visine.

Foto: Marca

VEZANI ČLANCI:

Dinamo je napravio prvi korak, i to na senzacionalan način, a uskoro ćemo vidjeti i Modrićevu reakciju. Inače, Luka je za prvu momčad Dinama igrao od 2005. do 2008. godine, te u 94 nastupa postigao 27 nastupa. Red je da u plavom dresu dođe do 100. nastupa, nadamo se već iduće sezone...

>> Pogledajte sve nekretnine Luke Modrića: Vile u Madridu, Zadru, Zagrebu, as vatrenih živi u nezamislivom luksuzu