Prekrasna je noćna panorama Sarajeva iz Parka prinčeva. I dok mi se po glavi motala scena iz filma "Valter brani Sarajevo" u društvu sportskih ikona Željka Obradovića i Veselina Vujovića, jedan od njih je, gledajući na osvijetljeni dio Sarajeva, uz smiješak izustio: "Das ist Walter..." Oni stariji znat će o čemu pišem. Imam dojam da je jako zahtijevan bio sigurnosni aspekt organizacije večere na kojoj je bio i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin. Njegovi tjelohranitelji nisu skidali pogled, pozorno su pratili što se događa i gdje je njihov štićenik. Slovenac je pak bio potpuno opušten. Na ulazu u Park prinčeva, poznati sarajevski restoran, ljubazno mi je Christian Karembeu ustupio mjesto. Bivšeg francuskog nogometnog reprezentativca sa svjetskim i europskim naslovom te igrača madridskog Reala s kraja devedesetih, s čupavom frizurom, jednostavno ne možete promašiti. Dok je uživao u pogledu, upitao me: "Ovdje je negdje Titova vila..." Malo me zatekao pitanjem, a kasnije mi je tijekom večere otkrio kako ga zanima povijest ovih prostora... I tako smo razgovor koji je trajao do dva sata ujutro zapravo počeli temom koju sam najmanje očekivao.
'Otkrit ću vam tajnu Luke Modrića. Stvar je u genetskom podrijetlu, pogledajte samo ovo...'
Christian Karembeu, bivši francuski nogometni reprezentativac, osvajač svjetskog i europskog naslova, bivši igrač madridskog Reala, u Sarajevu je dao intervju za Večernji list
Nije to nikakva tajna nego znanstvena i sportska činjenica. O tome sam i ja već ovdje pisala. Radi se o hrvatskim Dinarcima, a Luka je, upravo, hrvatski Dinarac, Dalmatinac. Hrvatski Dinarci u hrvatskom sportu su isto što i crnci u NBA-u. Da nema hrvatskih Dinaraca (i njihovih potomaka) ne bi bilo ni hrvatskog sporta, time ni vrhunskog hrvatskog sporta. Nije Hrvatski narod kao takav sportski talentiran nego upravo hrvatski Dinarci (i njihovi potomci). Najbolji primjer je košarka - hrvatski Dream Team je u potpunosti bio sastavljen od hrvatskih Dinaraca, napose Dalmatinaca, nakon njih BiH Hrvata (s dinarskog područja), ni jednog, naprimjer, hrvatskog kajkavca nije bilo, ni jednog, što se i podrazumijeva jer u odnosu na hrvatske Dinarce isti su genetsko-sportski, time i talentom, potkapacitirani. 90% hrvatske nogometne reprezentacije od samog njenog osnutka čine upravo hrvatski Dinarci (i njihovi potomci (kao što su, naprimjer, Slavonci Šuker i Mandžukić) ), napose Dalmatinci, nakon njih BiH Hrvati (s dinarskog područja). U svim hrvatskim ekipnim sportovima je ista stvar. Zahvaljujući upravo hrvatskim Dinarcima (i njihovim potomcima), napose Dalmatincima i Hercegovcima (hercegovačkim Hrvatima), Hrvati su jedni od najviših ljudi na svijetu. I to je znanstvena i svaka druga činjenica.
Tko na tvrdoj stini svoju povist piše...
To što je rekao je najveća istina, genetsko porijeklo, samo on ne shvaća bit tog svog navoda.Luka je iz krajeva gdje se od kamena trebalo doći do krumpira i tako cijeli život.Luka je gospodin čovjek i Luka je jedan veliki čovjek a od kamena je napravio zlatnu polugu zgog svog genetskog porijekla od kuda potječe.I ne samo to Luka je Hrvat a Hrvati su domoljuban narod , borben narod i narod koji može. Nažalost Hrvati su i narod koji može ali negdje drugdje ili kući pod tuđom čizmom.Loši smo gospodari a dobri sluge.