'Otkrit ću vam tajnu Luke Modrića. Stvar je u genetskom podrijetlu, pogledajte samo ovo...'

Prekrasna je noćna panorama Sarajeva iz Parka prinčeva. I dok mi se po glavi motala scena iz filma "Valter brani Sarajevo" u društvu sportskih ikona Željka Obradovića i Veselina Vujovića, jedan od njih je, gledajući na osvijetljeni dio Sarajeva, uz smiješak izustio: "Das ist Walter..." Oni stariji znat će o čemu pišem. Imam dojam da je jako zahtijevan bio sigurnosni aspekt organizacije večere na kojoj je bio i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin. Njegovi tjelohranitelji nisu skidali pogled, pozorno su pratili što se događa i gdje je njihov štićenik. Slovenac je pak bio potpuno opušten. Na ulazu u Park prinčeva, poznati sarajevski restoran, ljubazno mi je Christian Karembeu ustupio mjesto. Bivšeg francuskog nogometnog reprezentativca sa svjetskim i europskim naslovom te igrača madridskog Reala s kraja devedesetih, s čupavom frizurom, jednostavno ne možete promašiti. Dok je uživao u pogledu, upitao me: "Ovdje je negdje Titova vila..." Malo me zatekao pitanjem, a kasnije mi je tijekom večere otkrio kako ga zanima povijest ovih prostora... I tako smo razgovor koji je trajao do dva sata ujutro zapravo počeli temom koju sam najmanje očekivao.