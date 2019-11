Otac Novaka Đokovića više nije mogao šutjeti: Strašno je to što rade Srbima

Novak Đoković nedavno je na ATP finalu u Londonu izgubio od Rogera Federera čime je ostao bez polufinala i prvog mjesta na ljestvici na kraju godine.

Publika na Otoku nije baš bila blagonaklona prema Srbinu jer je svaku njegovu pogrešku dočekala skandiranjem i pljeskanjem. Đoković na odlasku nije ni mahnuo publici, a u njegovu obranu stali su neki bivši tenisači. Sada se o svemu oglasio i otac Novaka Đokovića, Srđan.

- Novak se pojavio u nezgodno vrijeme za Srbiju i srpski narod jer je vratio vjeru i pokazao da mi smo genocidan narod, da nismo najgori na svijetu i da samo dio europske kulture i civilizacije - rekao je Đokovićev otac za Radio televiziju Srbije i dodao:

- Nemoguće je da jedan takav gospodin sportaš kakav je Novak dolazi iz nekog genocidnog naroda kako su nas mnogi u prošlosti etiketirali. To je nečija etiketa, predrasuda, nerealna slika, ali je sve to njima jak razlog zbog kojeg će taj netko, mome sinu zviždati s tribina u Londonu, New Yorku i mnogim drugim gradovima i to je strašno kada čovjek uživo doživi.

Jasno je i da zvižduci utječu na Đokovićevu igru jer nije lako kad imaš 20.000 ljudi protiv sebe.

- Ne možete ni zamisliti koliko je Novaku u takvim situacijama teško, ali je on uvijek imao hrabro srce i hladnu glavu, a kako mu je bilo, zna samo on! Zamislite, on je pripadnik jednog malog ponosnog naroda iz jedne male siromašne zemlje, koju su bombardirali ti svjetski „stručnjaci" za bombardiranje! Jednu malu Srbiju bombardiralo je 20 moćnih zemalja, zamislite kakvi su to junaci! I on se izborio sa svim tim i postao jedan od najboljih tenisača svih vremena.

