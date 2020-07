Osvanuo veliki mural u čast Cibone: Cilj je buđenje cibonaškog duha

Nakon brojnih medijskih istupa u kojima su upozoravali na probleme u i oko kluba, skupina navijača Cibone okupljena oko Akcije za spas Cibone nastavlja sa svojim najavljenim aktivnostima. U ulici Florijana Andrašeca napravljen je ogroman mural dimenzija 8×6 metara s dominantnom figurom vuka u sredini.

Autor murala je Antonio Jurčević prema idejnom rješenju Nikole Plečka (Nik Titanik).

- Radili smo ga noćas do 4 ujutro. To je samo jedna od najavljenih aktivnosti u sklopu Akcije za spas Cibone i buduće udruge Mi smo Cibona. Cilj je buđenje cibonaškog duha u gradu koji spava kao top već previše godina, a taj projekt je bila prilika da se članovi Akcije malo i podruže, a fora je što je došlo par ljudi koji uopće nisu do sada bili s nama, ali od sinoć jesu - poručili su iz Akcije.

Pogledajte kako je izgledalo stvaranje ovog murala.

Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album