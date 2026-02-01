Nema kraja sreći hrvatskih reprezentativaca, junak utakmice za broncu poručio: 'Ovo je veći uspjeh od srebra'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je svoju četvrtu brončanu medalju na Europskim prvenstvima. Nakon 1994, 2012. i 2016., 2026. je godina kada Hrvatska ponovno kući odlazi kao treća najbolja reprezentacija Europe zahvaljujući pobjedi rezultatom 34:33 nad Islandom.

Igračem utakmice proglašen je Tin Lučin koji je i prvi stao pred kamere RTL televizije.

- Još nisam svjestan što se desilo. Ne možemo mi bez drame, vodili smo cijelo drugo poluvrijeme 4-5 razlike i na kraju su se ipak uspjeli vratiti. Jako sam sretan, ali prije svega umoran - rekao je u uvodu.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Je li ova bronca u rangu prošlogodišnjeg srebra?

- Mislim da je još veći uspjeh s obzirom na ozljede i roster. Prošle godine smo igrali doma i imali podršku navijača, a ovdje je cijela dvorana bila protiv nas. Mislim da ćemo tek nakon nekog vremena shvatiti što smo učinili.

Riječka veza Lučin-Načinović je odlično funkcionirala:

- Načinović je danas odigrao odličnu utakmicu, promašio je dva puta a onda se dignuo. Drago mi je za njega, riječka veza je proradila. Moje je bilo samo da ga nađem.

Potom je svoje dojmove podijelio i kapetan Ivan Martinović:

- Presretan sam, još ne mogu vjerovati. Kakvu smo dramu napravili na kraju, ali moram ponoviti kako smo se borili 60 minuta. Nemam riječi, ne znam kako smo ovo uspjeli.

Puno je igrača igralo s ozljedama i virozom?

- Mislim da u svlačionici osječaš neku bol, ali kad izađeš na teren shvatiš tko te sve gleda pred TV-om,cijela Hrvatska, tvoja obitelj na trbinama i zaboraviš na bol. Sad smijemo popiti i koju pivicu.

Koliko je za ovaj uspjeh zasluđan izbornik Sigurdsson?

- Mislim da nas je tek nakon Olimpijskih igara upotnao, kako funkcioniramo. Sad nas zna od krila do krila, stvarno ga svi volimo i odlično funkcioniramo. Mislim da zalužuje i on medalju i zaslužuje biti najbolji trener prvenstva.

Pred kamere RTL-a stao je i Matej Mandić:

- Pomiješane emocije, sretni smo i ponosni, suze radosnice idu. I kad je išlo i kad nije, davali smo sve od sebe. Pokazali smo karakter, Njemačka nas je zasluženo pobijedila, skupili smo glave i na kraju uzeli medalju. Imao sam temperaturu, s tabletama sam to suzbio. Idemo popiti koju pivicu, to je uvijek lijek.

- Pokazali smo da možemo i da smo u vrhu svjetskog rukometa uz bok Dancima i drugim reprezentacijama. Nadam se da ćemo samo rasti, jedna smo od najmlađih reprezentacija na turniru, igramo svi u dobrim klubovima...