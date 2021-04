Osijek lovi Dinamo, a Gorica ide po povijesni nastup u Europi

Nakon što smo 10-ak dana bili zaokupljeni utakmicama reprezentacije, vraćamo se raspletu HNL-a, koji je jedan od najzanimljivijih u povijesti.

Deset kola prije kraja Osijek je (uz odigranu utakmicu više) na samo dva boda od vodećeg Dinama, a Gorica je na pragu povijesnog osvajanja trećeg mjesta, čime bi taj klub prvi put u povijesti izborio nastup u Europi, konkretnije u novoosnovanom natjecanju Konferencijske lige.

Momčad Siniše Oreščanina iduće tri utakmice igra kod kuće (Rijeka, Varaždin, Slaven Belupo), a s devet osvojenih bodova stigli bi nadomak cilju jer već sada imaju devet bodova prednosti nad Rijekom. Gorica do mjesta u Europi može i osvajanjem kupa, no to će biti teže s obzirom na to da u polufinalu igra protiv Dinama. A dinamovce pak čeka borba na tri fronte – četvrtfinale Europske lige, polufinale kupa te borba za naslov s Osijekom. Bit će zanimljivo, idućih 50 dana uživat ćemo u našem HNL-u, koji je kvalitetniji nego ikad...