VIDEO Ovo nema nijedna druga reprezentacija! HNS objavio video navijačke akcije ispred hotela

Hrvatski navijači priredili su iznenađenje "Vatrenima" razvivši na plaži ispred njihovog hotela veliku navijaču zastavu.

Jutro uoči iznimno važnog dvoboja protiv Kanade, 200-tinjak hrvatskih navijača je ispred hotela naše reprezentacije Hilton Doha razvilo veliku navijačku zastavu. Zbog dužine plaže ovoga puta nije bilo moguće razviti cijelu, 200 metara dugačku zastavu, već samo 80 metara koliko je dugačka plaža.

Kako je sve izgledalo s balkona pokazao je HNS na svom Twitteru objavivši video.

