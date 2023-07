Ono što je Petković napravio je nedopustivo, a Dinamo uz to ima još jedan problem

Poraz od Hajduka u derbiju, i to u prvom kolu prvenstva sigurno je izazvalo šok među navijačima Dinama. Jer, sve je izgledalo sjajno za plave, na poluvremenu su imali 1:0 vodstvo, apsolutnu dominaciju i lomili su suparnika koji bi tek sporadično zaprijetio.

– Ništa nam ne mogu, puno smo bolji – rekao nm je jedan vjerni navijač na poluvremenu zadovoljan igrom i rezultatom.

Petko puno znači za igru

No onda su to plavi uspjeli prosuti. Istina je da je Dinamo znao na startu prvenstva izgledati slabo, gubio je od Slaven Belupa, jedva preokrenuo Lokomotivu, mučio se i s drugim suparnicima. Za razliku od tih vremena, Dinamo je izgledao jako dobro, potpuno je isključio iz igre cijeli ofenzivni red Splićana. I sam Ivan Leko priznao je da nisu postojali Sahiti, Mlakar i Benrahou, a mi bismo dodali da nije postojao ni Livaja.

No dvije velike greške kapitalnih igrača plavih, Brune Petkovića i Dominika Livakovića, odnijele su slavlje i maksimirske tribine umjesto s novom euforijom ispraznile su se s nekakvim tupim osjećajem jer teško je izgubiti utakmicu u kojoj si bio puno bolji, osim u završnici, baš kao i u Superkupu, samo tada se Hajduk nije vratio, a sada je uspio doći do punog preokreta.

Bruno Petković onako bezobrazno nonšalantno ne smije izvesti jedanaesterac i propustiti priliku da dotuče suparnika. Protiv praške Sparte pokazao je kako se to radi, jako i pod prečku, a sad je opet išao filozofirati i Lučić mu je bez problema uhvatio taj poklon. Neshvatljivo je pogriješio i inače sjajni Livaković. Ne znamo zašto nije skočio na loptu iznad Livaje, koji ga je onda nadmudrio. No ne treba sad Livakovića pribijati na križ, da, pogriješio je kao što pogriješi svaki vratar.

Slab izbor na klupi

Uz te dvije greške problem Dinama očito je i u rosteru igrača. I u Superkupu i sada u prvom kolu utakmica s Hajdukom Dinamo je pao kad je izašao Petković. Možda plavi nemaju snage ili koncentracije za 90 minuta, ali nemaju ni prave zamjene na klupi. Bar to tako, valjda, vidi Bišćan. Sada je uveo Drmića, no on nije igrač kao Petković, koji će izigrati obranu, napraviti više, odigrati ubitačni pas. Emreli još nije dobio priliku, iako se čini da je on prije igrač poteza negoli je to Drmić, koji je klasični igrač šesnaesterca. I pogled na klupu zapravo nam nije dao odgovor koga je Bišćan trebao uvesti, koji bi to igrač donio nešto novo i pokrenuo momčad koja je padala pod završnim napadima Hajduka.

Plavima bi ovih dana trebalo doći nekoliko igrača, no tek treba vidjeti hoće li oni biti pojačanja ili će samo pojačati konkurenciju.

Koliko god bio bolan poraz od Hajduka, za Dinamo je bolje da se dogodio sada, na početku prvenstvenog maratona. Bit će prilike nadoknaditi taj minus, no u utorak, kad dolazi Astana u prvoj utakmici drugog pretkola, takvih grešaka ne smije biti jer one bi bile nenadoknadive.