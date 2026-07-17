Ogromni problemi za sportaše na Jarunu: Netom prije prvenstva 'napala' ih invazija

Nema tome dugo, na adresu Borisa Dujmića, čelnika zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima, stiglo je pismo Miće Ljubenka, predsjednika Veslačkog saveza Zagreba. A u njemu se ovaj ugledni odvjetnik žali na stanje veslačke staze. Štoviše, utvrdio je da su unatoč košenju staze neispravne za treninge pa i natjecanje.

Razlog tome bili su grmovi, kojih je bilo 25-30 na poziciji od 1000 metara do cilja, uglavnom u svim stazama. Osim grmova, tamo su i lokvanji, koji dijelom rastu po stazama, a dijelom ih vjetar raznosi na ulazne pontone, zbog čega nije bilo moguće nesmetano započeti trening.

Juniori su morali u Sloveniju

Ovo su scene koje se ne zaboravljaju! Cijela Hrvatska slavila je svoje heroje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog navedenih problema dogodila su se i zaustavljanja dviju utrka Otvorenog prvenstva Zagreba održanog 5. srpnja. Tih je dana juniorska reprezentacija na Jarunu trebala imati službena mjerenja, ali ih je Hrvatski veslački savez morao premjestiti u Sloveniju, na jezero Bled, a pripreme u Maribor. A to je, dakako, uzrokovalo dodatne troškove za klubove i nacionalni savez.

Zbog navedenog, predsjednik gradskog veslačkog saveza upitao je što će se tehnički promijeniti u održavanju, odnosno košenju grmlja i lokvanja na stazama. Jer, ustvrdio je Ljubenko, čini se da stroj koji je nabavljen u javnoj nabavi tehnički ovo pitanje ne može riješiti. Naglasio je Mićo Ljubenko još i to da bi se na jarunskom jezeru krajem kolovoza trebalo održati Sveučilišno prvenstvo zemalja Europske unije s vrlo velikim brojem stranih natjecatelja pa bi staze do tada trebale biti pogodne za treninge reprezentacije i drugih veslača.

A mi ćemo reći da bi te staze trebale biti pripravne već sljedeći tjedan jer bi se na Jarunu trebale održati završne pripreme naših najboljih veslača za Prvenstvo Europe koje će se od 30. srpnja do 2. kolovoza održati u Italiji, na jezeru Varese, 55 kilometara udaljenom od Milana.

Ondje bi hrvatske boje trebale braniti četiri posade. U samcu David Šain, u dvojcu bez kormilara Patrik i Anton Lončarić, u dvojcu na pariće Valent i Martin Sinković te u četvercu na pariće Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin, Ivan Talaja, a s njima će biti i Fran Šuk, spreman uskočiti zlu ne trebalo.

Poznat po tome da hitro reagira, a osvjedočili smo se to po osposobljavanju KC-a "Dražen Petrović", Dujmić je reagirao i rukovoditelj objekta RSC Jarun Josip Pavlek krenuo je u akciju.

Zapravo, krenulo se s uklanjanjem vodenog bilja koje nije bilo uklonjeno s plovnom kosom. Štoviše, djelatnik Borna Hrestak (koji ima sve potrebne dozvole za ronjenje) ručno je s dna regatne staze rezanjem uklanjao navedene grmove vodene trave, a planirano je da to traje desetak dana, u odnosu na početak akcije, otprilike do 20. srpnja.

Osim toga, u poslu uklanjanja nakupljenih lokvanja oko pontona na spustu u regatnu stazu i drugim lokacijama preko servisa angažirani su učenici i studenti.

Kako bi se regatna staza što bolje pripremila za Sveučilišno prvenstvo Europske unije, planirano je maknuti bove s regatne staze (izuzev srednje) pa sve do sredine kolovoza kositi lokvanje.

S tvrtkom čiji ljudi kose vodeno bilje dogovoreno je da se produži radno vrijeme djelatnika na plovilu svakodnevno za dva sata, uz eventualne radne subote, kako bi se regatna staza dovela u optimalno stanje za to veliko natjecanje koje se treba održati od 24. do 30. kolovoza.

Na tom natjecanju nastupit će posada s oko 65 europskih sveučilišta i ako bi se dogodilo da staza ne omogućava fer natjecanje, onda bi se Zagreb kao domaćin obrukao. A kao takav mogao bi zaboraviti kandidaturu za bilo kakvo veliko natjecanje tipa Prvenstva Europe.

Kasnilo je zbog javne nabave

Dakle, ne preostaje ništa drugo nego da se sve učini da regatna staza bude prohodna, a kada Grad i Hrvatske vode odluče da se krene u iskapanje mulja, koji je toliki da je smanjio dubinu jezera. To u vrućim ljetnim mjesecima pogoduje rastu lokvanja.

Doista bi bila šteta ne urediti jednu od najbolje lociranih veslačkih staza na svijetu jer velika su rijetkost staze poput jarunske, koje su tako blizu centra velikoga grada. I zato bi se kad je riječ o tom pitanju netko napokon trebao zauzeti. Naime, problem lokvanja uzrokovan je desetljetnim izostankom odmuljivanja dna jezera Jarun i on se ponavlja iz godine u godinu, osobito pri padu vodostaja i rastu temperature.

Ti podvodni grmovi doista mogu predstavljati ozbiljan problem jer njihova gustoća i čvrstina može zaustaviti čamac i dovesti do ozbiljnih ozljeda ramena i leđa.

– Zbog postupka javne nabave ove se godine kasno krenulo s košnjom pa se borimo s invazijom lokvanja. A uz njih su se pojavili i vodeni grmovi, koji su još gori jer su puno gušći i ogromni. Da bi se kvalitetnije očistilo, povećan je iznos za brod kosu te Jarun mora biti što prije čist – kazao nam je Josip Kostelić, glavni tajnik Zagrebačkog veslačkog saveza.