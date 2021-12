Omikron drma NBA ligom, 120 igrača u protokolu

Omikron-soj koronavirusa napao je i NBA ligu. Vidi se to i po broju igrača koji su ove sezone završili u takozvanom COVID protokolu, a njih je do ove nedjelje bilo više od 120, no među njima nije bilo Hrvata. Gotovo svi NBA timovi bore se s COVID-om, a dvije momčadi, Atlanta i Toronto, u ovom trenutku imaju po deset igrača u karanteni pa su Kanađani u nedjelju igrali utakmicu protiv Clevelanda (99:144) sa samo osam igrača.

Petorka se morala upoznavati

A početnu petorku Raptorsa činili su Japanac Watanabe, Ukrajinac Mihaljuk te Banton, DJ Wilson i Chris Boucher. Ta se skupina prvi put našla na parketu zajedno tek na jutarnjem šuterskom treningu na dan utakmice pa se netko na Twitteru našalio napisavši:

”Trener Nick Nurse koristit će minute odmora da bi se međusobno upoznali.”

Na Štefanje se u nezavidnoj situaciji našao i Orlando Magic koji je imao šest igrača u COVID protokolu, jednog koji se iz karantene vraća i šest ozlijeđenih pa je floridski derbi protiv Miami Heata igrao bez 13 igrača. Dakako, to je pak značilo priliku za mnoge potpuno nepoznate igrače, rekli bismo najamnu radnu snagu, angažiranu iz momčadi razvojne G lige, a dvojica od njih (Schofield, Gravett) završila su čak i u početnoj petorci. Jer, Orlando drugačije ne bi ni mogao odigrati utakmicu, bez igrača kojima je ovo bila jedinstvena prilika da uopće zaigraju u NBA ligi.

Dakako, među “nadničarima” su i neki bivši NBA igrači poput Grega Monroea (Minnesota) koji je postao 69. igrač koji je ove sezone potpisao desetodnevni ugovor s nekim od NBA klubova. U takvim okolnostima vodstvo NBA lige bilo je prisiljeno mijenjati pravilnik i dopustiti više desetodnevnih ugovora nego što se moglo dosad. Zapravo, na svakog igrača u COVID protokolu klub može angažirati jednog na desetodnevni ugovor, a na svaka dva obvezan je potpisati jednog novog igrača.

Dvije doze primilo 97% igrača

Zbog svega navedenog, liga potiče docjepljivanje (koje nije obvezno) onih koji još nisu primili treću, takozvanu booster dozu, a takvih je oko 40 posto, za što je rok 31. prosinca, inače će se morati testirati na dan svake utakmice. Klubovi pak do isteka godine moraju organizirati docjepljivanje za članove stožera, igrače i njihove obitelji.

Inače, procjenjuje se da je dvjema dozama cijepljeno oko 97 posto igrača. S obzirom na to da je s New Yorkom na “dvosmjernom” ugovoru, čini se da je samo pitanje vremena kada će i naš Luka Šamanić biti pozvan da zaigra za Knickse koji na Božić, začudo, nisu imali nijednog pozitivnog ili epidemiološki sumnjivog igrača.