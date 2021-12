Ništa od velikih proslava za Novu godinu: Ovo su nove mjere u Njemačkoj

Mjere protiv pandemije covida-19 dogovorene 21. prosinca, koje su usmjerene na ograničavanje kontakata u svrhu onemogućavanja širenja omikron varijante koronavirusa, u utorak stupaju na snagu na čitavom teritoriju Njemačke.

Od danas na području cijele zemlje vrijedi pravilo okupljanja najviše deset osoba, ne računajući djecu mlađu od 14 godina. Ovo pravilo vrijedi bez obzira na to radi li se o cijepljenim ili necijepljenim osobama.

Ako se među ovim osobama nalaze necijepljeni tada se primjenjuje i pravilo da se kod okupljenih osoba smije raditi o jednom kućanstvu i najviše dvije osobe koje pripadaju nekom drugom kućanstvu.

Od danas su zatvoreni svi klubovi i diskoteke s iznimkom saveznih pokrajina-gradova Berlin i Hamburg. Klubovi ovdje smiju raditi ali je zabranjen ples. Umjesto toga su dozvoljeni kulturni događaji poput izložbi ili literarnih okupljanja.

Sportske manifestacije se od utorka održavaju pred praznim tribinama. Okupljanja na otvorenom su dozvoljena do 200 osoba samo uz primjenu dozvole pristupa cijepljenima ili onima koji su preboljeli virus. Isto vrijedi i za kulturna događanja poput kina ili kazališta.

Ove mjere danas stupaju na snagu u nekoliko saveznih pokrajina ostale pokrajine su te mjere već implementirale proteklih dana.

Mjere savezne i pokrajinskih vlada saveznim pokrajinama omogućavaju uvođenje dodatnih mjera u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. Tako su već sad u mnogim pokrajinama na istoku Njemačke zatvorena kina i kazališta ali i sportski objekti poput bazena.

Na snazi ostaju već prije donesene mjere ograničenja pristupa radnom mjestu i sredstvima javnog prijevoza samo za cijepljene, one koji su preboljeli koronavirus ili za negativno testirane, kao i mjera pristupa maloprodaji samo za cijepljene ili one koji su preboljeli koronavirus pri čemu se u to ne uračunavaju trgovine svakodnevnih potrepština.

Pristup ugostiteljskim objektima je u pravilu dozvoljen samo onima koji su cijepljeni ili koji su preboljeli koronavirus.

Na snazi ostaje i zabrana prodaje pirotehničkih sredstava koju je u utorak potvrdio i Berlinski upravni sud odbivši tako tužbu skupine trgovaca.

Zabrana prodaje pirotehnike drugu godinu za redom se obrazlaže potrebom rasterećenja zdravstvenih ustanova zbog velikog broja ozlijeđenih u novogodišnjoj noći proteklih godina i samim time oslobađanje kapaciteta za oboljele od koronavirusa.

Državni epidemiološki institut Robert Koch u utorak bilježi nagli porast oboljelih od koronavirusa koji su se zarazili novom omikron varijantom. Zabilježeno je 10.400 zaraženih omikronom što je porast od 45 posto u usporedbi s ponedjeljkom.

Stručnjaci s instituta strahuju da su stvarne brojke mnogo veće zbog toga što preko praznika manji broj zdravstvenih ureda dojavljuje podatke o novozaraženima nego inače.

