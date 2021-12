Beroš: 'Ne treba računati da će omikron mimoići Hrvatsku, moguće je da se spoji četvrti i peti val'

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je situaciju o zdravstvenom sustavu u okolnostima COVID-19 nakon održanog sastanka s predstavnicima Stožera civilne zaštite, ravnateljima bolnica iz svih županija, kao i predstavnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo.

- Kako Vlada željeli smo pokazati još jednom potporu zdravstvenom sustavu koji je tijekom ove krize pokazao svoju snagu i adekvatno odgovorio na sve izazove koji su bili pred njima. Upravo ti izazovi su bili razlog zašto smo se danas sastali jer prijetnja svima je omikron. Ne treba računati da će on mimoići Hrvatsku. Nadalje, tu je i mogućnost da se spoji četvrti i peti val, ali i da se svemu priključi sezonska gripa. To sve skupa stavlja velike izazove na zdravstveni sustav, stoga smo htjeli zajedno sjesti i popričati o svemu, te sagledati u kojem pravcu se krećemo - kazao je Beroš.

Naveo je kako je jedna od tema bila i preopterećenost zdravstvenih djelatnika koji već "20 mjeseci rade i liječe naše sugrađane".

- Svi smo se složili da ono što nam nedostaje je dobra procijepljenost. Imamo dovoljan broj bolnica, liječnika, sestara, no ono što nam nedostaje je određeni stupanj procijepljenosti.

Ministar zdravstva je tad podignuo papir i naveo kako je na sastanku predstavio analizu podataka o broju hospitalizacija iz prošle i ove godine.

- Vidite određeni pad. Taj pad se dogodio zahvaljujući cjepivu. On je mogao biti i veći. Budimo mudri, odaberimo znanost i cijepimo se da naši liječnici i medicinske sestre mogu odahnuti - pozvao je građane Beroš.

- Govorili smo i o docjepljivanju. To je i ono što je neupitno i govori o pravoj važnosti borbe protiv ove pandemije. Dokazano je da omikron imunološki izbjegava odgovor, ali ukoliko je netko cijepljen trećom dozom on je više otporan. To je posebno važno u kontekstu zdravstvenih djelatnika koji su najizloženiji. Kreće inicijativa, a i zamolio sam ravnatelje svih bolnica da apeliraju na sve medicinsko i nemedicinsko osoblje u bolnicama da se docijepe, to će nam omogućiti u slučaju velikog broja hospitaliziranog da zadržimo profesionalnost.

Na pitanje jesu li planirali nagrade za zdravstvene djelatnike, Beroš je kazao: - Razgovarali smo i o tom pitanju. Mislim da ćemo naći kao Vlada način da zahvalimo svim zdravstvenim djelatnicima. Razgovaramo o modalitetima. Vi sami znate da smo već uveli nagradu za one koji su u direktnom kontaktu s COVID pacijentima koja je na nivou nešto većem od simbolične, ali u ovom trenutku je bila maksimum koji možemo dati. Zasigurno osim od financijskih nagrada, možemo pričati i o nekim drugim oblicima zahvale našim djelatnicima.

Istaknuo je kako je dobro što Hrvatska ima nekoliko tjedana prednosti pred omikron, te se zbog toga možemo promatrati situaciju u drugim zemljama i sukladno tome reagirati.

- Vrlo vjerojatno ova varijanta COVID-19 izaziva blaže kliničke slike. Ako je tome vjerovati, onda će manji broj ljudi završiti u bolnicama. Ako imate veliki broj zaraženih, onda se to prelijeva u veliki broj hospitaliziranih. Mi moramo biti pripremni na sve varijante. Spremni smo na velike brojke. Nadajmo se da se to neće dogoditi, ali najbolja prevencija je cijepljenje, odnosno docjepljivanje.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 28.12.2021., Zagreb - Banski dvori, predsjednik Vlade Andrej Plenkovic odrzao sastanak putem video-veze, zajedno s predstavnicima Stozera civilne zastite, ravnateljima bolnica iz svih zupanija, kao i predstavnicima zupanijskih zavoda za javno zdravstvo, na temu funkcioniranja zdravstvenog sustava u okolnostima COVID-19. Photo: Robert Anic/PIXSELL

- Ne očekujemo dolazak omikrona već sutra, iako će brojevi postepeno rasti. Vjerojatno će druga polovina biti ta kada će omikron pokazati svoju punu snagu u Hrvatskoj - dodao je.

Beroš se osvrnuo i na sinjskog gradonačelnika Miru Bulju koji je najavio da neće biti mjera na dočeku Nove godine.

- Poznato je moje mišljenje o čelnicima lokalne samouprave i njihovoj brizi za zdravlje njihovih sugrađana. Oni moraju prepoznati sve naše napore koji je usmjeren u čuvanju zdravlja naših sugrađana. Iskreno ću vam reći da smo komentirali danas na sastanku mnogo dobrih stvari, ali i one loše. Komentirali smo smrtnost u Republici Hrvatskoj sa sličnim zdravstvenim sustavima na istom stupnju razvijenosti i ona nije dobra. Jedan od razloga je i spomenuta procijepljenost. Mi imamo smjernice za liječenje sukladne svjetskim smjernicama. Otkad je cjepivo dostupno, svaki izgubljeni život se smatra previše. Izaberimo zdravlje, cijepimo se. U tom kontekstu, poziv svim gradonačelnicima, načelnicima da vode računa o zdravlju svojeg stanovništva te da ne ignoriraju ovu tešku bolest - kazao je.

Ministar je komentirao pojedine najave da će u Njemačkoj necijepljeni plaćati svoje liječenje od COVID-19.

- Mi od samih početaka komuniciramo edukativni put, a ne penalizaciju. Mislim da je to radikalni potez koji ne znam hoće li rezultirati određenim otporom ili prihvaćanja cijepljenja. Mislim da razum mora prevladati i da argumentacijom i spoznajama moramo na neki način apostrofirati ljudima važnost cijepljenje. Nekakva penalizacija, nekakvo kažnjavanje zadnje je ono o čemu sam ja kao ministar i ova Vlada razmišljali.

