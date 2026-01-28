VIDEO Ludnica u svlačionici: Rukometaši pobjedu proslavili uz omiljeni im Thompsonov hit

Hrvatski rukometaši su nakon drame svladali Mađarsku i plasirali se u polufinale Europskog prvenstva. Hrvatska rukometna je i službeno je osvojila prvo mjesto u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva i plasirala se u polufinale kontinentalne smotre po prvi puta nakon 2020. kada je osvojila srebrnu medalju.
Naši su rukometaši pobjedu u svlačionici proslavili uz pjesme Marka Perkovića Thompsona. Zapjevali su uspješnice 'Golubovi bijeli' i 'Ako ne znaš što je bilo...', pjesmu koju su organizatori ovog Europskog prvenstva zabranili. Osobito je raspoložen bio David Mandić, jedan od junaka utakmice.Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!
Marko Perković Thompson na svojim je društvenim mrežama objavio snimku naših rukometaša. Dečki su slavlje također začinili 'Linđom', uz čije su ritmove i svi zaplesali...