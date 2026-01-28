VIDEO Ludnica u svlačionici: Rukometaši pobjedu proslavili uz omiljeni im Thompsonov hit

Hrvatski rukometaši su nakon drame svladali Mađarsku i plasirali se u polufinale Europskog prvenstva. Hrvatska rukometna je i službeno je osvojila prvo mjesto u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva i plasirala se u polufinale kontinentalne smotre po prvi puta nakon 2020. kada je osvojila srebrnu medalju.

Naši su rukometaši pobjedu u svlačionici proslavili uz pjesme Marka Perkovića Thompsona. Zapjevali su uspješnice 'Golubovi bijeli' i 'Ako ne znaš što je bilo...', pjesmu koju su organizatori ovog Europskog prvenstva zabranili. Osobito je raspoložen bio David Mandić, jedan od junaka utakmice.

Marko Perković Thompson na svojim je društvenim mrežama objavio snimku naših rukometaša. Dečki su slavlje također začinili 'Linđom', uz čije su ritmove i svi zaplesali...