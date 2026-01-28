Naši Portali
RASMUS BOYSEN

Prognozirao je propast Hrvatske na Euru pa se morao posuti pepelom: Evo što sada piše

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
28.01.2026.
u 22:25

Sada je jasno kako je Boysen i tu bio u krivu jer naša reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini II i u polufinalu kontinetalne smotre igrat će protiv Njemačke

Uoči početka Europskog rukometnog prvenstva, puno pažnje privukao je bivši danski rukometaš, a danas najpoznatiji rukometni analitičar na svijetu Rasmus Boysen. On je pokušao prognozirati ishod cjelokupnog turnira prije samog početka, a hrvatsku javnost šokirao je predviđanjem kako će aktualni svjetski viceprvak, Hrvatska, biti razočarenje turnira.

I prije današnje utakmice protiv Mađarske (pobjeda Hrvatske 27:25), naši su ga rukometaši demantirali pa se Boysen morao pravdati i rekao kako nije predviđao debakl Hrvatske već da izabranici Dagura Sigurdssona neće doći do polufinala što bi se smatralo neuspjehom s obzirom na prošlogodišnji rezultat. Sada je jasno kako je Boysen i tu bio u krivu jer naša reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini II i u polufinalu kontinetalne smotre igrat će protiv Njemačke.

Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu

Boysen je tako morao priznati pogrešku pa je na društvenim mrežama objavio svoj popis predviđanja prije početka turnira uz jednu malu promjenu - na mjestu gdje piše razočarenje, prekrio je ime Hrvatske.

Uz to je u opis napisao: "Nevjerojatna borbenost Hrvatske kroz cijeli turnir. oliko je srca u toj ekipi! Koristim ovu sliku (uz malu promjenu) kako bih se motivirao za buduća predviđanja".
rukomet Rasmus Boysen Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

