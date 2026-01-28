Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Slovenska legenda

Maze: Nakon matematike i slovenskog, sport je u našim školama najvažniji predmet

EXPA/ JFK/EXPA
Autor
Dražen Brajdić
28.01.2026.
u 12:03

Na posljednjim Zimskim olimpijskim igrama slovenski sportaši i sportašice osvojili su čak sedam medalja a prednjačili su skijaški skakači – Urša Bogataj pojedinačno i mješoviti tim

U organizaciji kompanije Warner Bros Discovery, jednog od vlasnika televizijskih prava na sadržaje predstojećih Zimskih olimpijskih igara, održana je virtualna press-konferencija s dvjema bivšim zvijezdama svijeta alpskog skijanja. Na novinarska pitanja odgovarale su dvije olimpijske pobjednice – Slovenka Tina Maze (veleslalom i spust 2014.) i Njemica Viktoria Rebensburg (veleslalom 2010.) – koje će biti aktivne sudionice u izvještavanju s olimpijskih skijaških terena u programu Eurosporta.

– Viktorija i ja imat ćemo puno posla u najavi svake utrke. Provjeravat ćemo stazu i raditi intervjue, a ja ću biti jedna od predvozačica u spustu i zato se pripremam da budem u formi. U poslijepodnevnim satima imat ćemo studio i analize – kazala je Maze i pojasnila što će sve obuhvaćati i njezina uloga ambasadorice Slovenske kuće u Cortini d'Ampezzo:

– U Slovenskoj kući družit ćemo se s ljudima koji podržavaju sport u Sloveniji, ali ćemo i nastojati inspirirati nove naraštaje. U to ime u Kuću ćemo dovesti 20-30 klinaca da dožive Olimpijske igre, a moja će uloga biti da inspiriram djecu da se bave sportom.

Nažalost po slovensko alpsko skijanje, ženska reprezentacija bit će bez ozlijeđenih "tehničarki" Slokar i Dvornik, ali će zato nastupiti brzinci Ilka Štuhec, dvostruka svjetska spustaška prvakinja, te Miha Hrobat.

– Naša reprezentacija trenutačno nema izrazitih kandidata za medalje na Olimpijskim igrama, ali Ilka i Miha vraćaju se u uloge iz kojih mogu napadati medalje. Dobar je to znak, naročito za Mihu s obzirom na ono što mu se događalo lani. Nadam se da može nastupiti bez straha i napadati stazu.

Među neizbježnim pitanjima upućenima Tini našlo se i ono tko u slalomu može pobijediti Mikaelu Shiffrin.

– Ona je liga za sebe, naročito u slalomu, no Olimpijske igre uvijek su stresnije od ostalih natjecanja, a i Mikaela je imala Igara na kojima nije postigla uspjeh. Uostalom, i ona je ljudsko biće pa treba vidjeti kako će ovaj put podnijeti pritisak. U svakom slučaju učila je iz svojih pogrešaka, sada je puno zrelija i vjerujem da će se znati nositi s olimpijskim pritiskom. Mikaela je inače nevjerojatna sportašica i osoba u čijoj je blizini zadovoljstvo biti.

Kao skijašica koja je osvojila četiri olimpijske i čak devet svjetskih medalja (uz četiri naslova svjetske prvakinje), Maze je zacijelo pozvana da prokomentira i povratak na stazu 41-godišnje Lindsey Vonn, svjetske prvakinje u brzim disciplinama "daleke" 2009. i olimpijske pobjednice u spustu 2010.

– Nevjerojatno je što je Lindsey uspjela napraviti u posljednje dvije sezone, s takvim uspjehom proći proces povratka koji podrazumijeva rad na svom tijelu, testiranje materijala i postizanje sportske forme s kojom može i pobjeđivati. Doduše, ja bih rekla da se lakše vratiti u brzim disciplinama jer one nisu tako eksplozivne kao što je to slalom. Brze discipline su opasnije, ali su kretnje ipak sporije. No Lindsey ima sjajan tim i dobre izglede da osvoji zlato.

Nešto o "comebacku" atraktivne Amerikanke kazala je i Rebensburg. Jer, od svoje 84 pobjede u Svjetskom kupu, Vonn ih je čak 12 ostvarila u Cortini d'Ampezzo pa je i to, zacijelo, bio jedan od motiva njezina povratka na stazu u veteranskim godinama.

– Rekla bih da Vonn ove sezone bolje upravlja rizikom, skija oko svog limita i ne ide iznad toga. Prošle je sezone to činila pa je bila u većem riziku za novu ozljedu. U svakom slučaju, ona pomiče granice onoga što je u životu moguće i dokazuje da nema granica. Znam da može biti jako brza u Cortini i vjerujem da joj je cilj osvojiti olimpijsko zlato. Svašta se može dogoditi u jednom olimpijskom danu, a važnu ulogu ima i to koliko u sebe vjeruješ, što znaš da možeš i koliko za tim ideš. 

A da Slovenci, nakon prvog zlatnog naraštaja kojeg su činili Rok Petrović, Bojan Križaj i Mateja Svet, počnu više vjerovati u sebe, puno je pomogla i Tina Maze. Zapravo, nakon njezinih odličja Slovenija je eksplodirala i u drugim zimskim sportovima, naročito u skijaškim skokovima.

– Nakon tog sjajnog naraštaja došlo je vrijeme kada je bilo teško uspjeti i imati vjeru da je to moguće pa sam i sama morala puno raditi da promijenim vlastito stanje duha. Srećom, uspjela sam u tome pa je novi naraštaj mogao na tom valu ostvarivati rezultate. Skakač Peter Prevc i ja postavili smo neke standarde, drugi su to slijedili i sada imamo taj pobjednički mentalitet. Fascinirana sam onim što rade biciklisti Tadej Pogačar i Primož Roglič, odnosno košarkaš Luka Dončić – ispričala je Maze i pojasnila tajnu slovenske sportske eksplozije na posljednjim zimskim Igrama u Pekingu na kojima je osvojeno sedam medalja:

– Jako je važno to da djeca u našim školama od šeste godine imaju sport. Nakon matematike i slovenskog jezika, to je treći najvažniji predmet u sklopu kojega se djecu podučava elementima sportova. Djeci je važno omogućiti bazu jer bez toga ne možete graditi šampione.

 
Ključne riječi
Viktoria Rebensburg Tina Maze Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!