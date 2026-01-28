Maze: Nakon matematike i slovenskog, sport je u našim školama najvažniji predmet

U organizaciji kompanije Warner Bros Discovery, jednog od vlasnika televizijskih prava na sadržaje predstojećih Zimskih olimpijskih igara, održana je virtualna press-konferencija s dvjema bivšim zvijezdama svijeta alpskog skijanja. Na novinarska pitanja odgovarale su dvije olimpijske pobjednice – Slovenka Tina Maze (veleslalom i spust 2014.) i Njemica Viktoria Rebensburg (veleslalom 2010.) – koje će biti aktivne sudionice u izvještavanju s olimpijskih skijaških terena u programu Eurosporta.

– Viktorija i ja imat ćemo puno posla u najavi svake utrke. Provjeravat ćemo stazu i raditi intervjue, a ja ću biti jedna od predvozačica u spustu i zato se pripremam da budem u formi. U poslijepodnevnim satima imat ćemo studio i analize – kazala je Maze i pojasnila što će sve obuhvaćati i njezina uloga ambasadorice Slovenske kuće u Cortini d'Ampezzo:

– U Slovenskoj kući družit ćemo se s ljudima koji podržavaju sport u Sloveniji, ali ćemo i nastojati inspirirati nove naraštaje. U to ime u Kuću ćemo dovesti 20-30 klinaca da dožive Olimpijske igre, a moja će uloga biti da inspiriram djecu da se bave sportom.

Nažalost po slovensko alpsko skijanje, ženska reprezentacija bit će bez ozlijeđenih "tehničarki" Slokar i Dvornik, ali će zato nastupiti brzinci Ilka Štuhec, dvostruka svjetska spustaška prvakinja, te Miha Hrobat.

– Naša reprezentacija trenutačno nema izrazitih kandidata za medalje na Olimpijskim igrama, ali Ilka i Miha vraćaju se u uloge iz kojih mogu napadati medalje. Dobar je to znak, naročito za Mihu s obzirom na ono što mu se događalo lani. Nadam se da može nastupiti bez straha i napadati stazu.

Među neizbježnim pitanjima upućenima Tini našlo se i ono tko u slalomu može pobijediti Mikaelu Shiffrin.

– Ona je liga za sebe, naročito u slalomu, no Olimpijske igre uvijek su stresnije od ostalih natjecanja, a i Mikaela je imala Igara na kojima nije postigla uspjeh. Uostalom, i ona je ljudsko biće pa treba vidjeti kako će ovaj put podnijeti pritisak. U svakom slučaju učila je iz svojih pogrešaka, sada je puno zrelija i vjerujem da će se znati nositi s olimpijskim pritiskom. Mikaela je inače nevjerojatna sportašica i osoba u čijoj je blizini zadovoljstvo biti.

Kao skijašica koja je osvojila četiri olimpijske i čak devet svjetskih medalja (uz četiri naslova svjetske prvakinje), Maze je zacijelo pozvana da prokomentira i povratak na stazu 41-godišnje Lindsey Vonn, svjetske prvakinje u brzim disciplinama "daleke" 2009. i olimpijske pobjednice u spustu 2010.

– Nevjerojatno je što je Lindsey uspjela napraviti u posljednje dvije sezone, s takvim uspjehom proći proces povratka koji podrazumijeva rad na svom tijelu, testiranje materijala i postizanje sportske forme s kojom može i pobjeđivati. Doduše, ja bih rekla da se lakše vratiti u brzim disciplinama jer one nisu tako eksplozivne kao što je to slalom. Brze discipline su opasnije, ali su kretnje ipak sporije. No Lindsey ima sjajan tim i dobre izglede da osvoji zlato.

Nešto o "comebacku" atraktivne Amerikanke kazala je i Rebensburg. Jer, od svoje 84 pobjede u Svjetskom kupu, Vonn ih je čak 12 ostvarila u Cortini d'Ampezzo pa je i to, zacijelo, bio jedan od motiva njezina povratka na stazu u veteranskim godinama.

– Rekla bih da Vonn ove sezone bolje upravlja rizikom, skija oko svog limita i ne ide iznad toga. Prošle je sezone to činila pa je bila u većem riziku za novu ozljedu. U svakom slučaju, ona pomiče granice onoga što je u životu moguće i dokazuje da nema granica. Znam da može biti jako brza u Cortini i vjerujem da joj je cilj osvojiti olimpijsko zlato. Svašta se može dogoditi u jednom olimpijskom danu, a važnu ulogu ima i to koliko u sebe vjeruješ, što znaš da možeš i koliko za tim ideš.

A da Slovenci, nakon prvog zlatnog naraštaja kojeg su činili Rok Petrović, Bojan Križaj i Mateja Svet, počnu više vjerovati u sebe, puno je pomogla i Tina Maze. Zapravo, nakon njezinih odličja Slovenija je eksplodirala i u drugim zimskim sportovima, naročito u skijaškim skokovima.

– Nakon tog sjajnog naraštaja došlo je vrijeme kada je bilo teško uspjeti i imati vjeru da je to moguće pa sam i sama morala puno raditi da promijenim vlastito stanje duha. Srećom, uspjela sam u tome pa je novi naraštaj mogao na tom valu ostvarivati rezultate. Skakač Peter Prevc i ja postavili smo neke standarde, drugi su to slijedili i sada imamo taj pobjednički mentalitet. Fascinirana sam onim što rade biciklisti Tadej Pogačar i Primož Roglič, odnosno košarkaš Luka Dončić – ispričala je Maze i pojasnila tajnu slovenske sportske eksplozije na posljednjim zimskim Igrama u Pekingu na kojima je osvojeno sedam medalja:

– Jako je važno to da djeca u našim školama od šeste godine imaju sport. Nakon matematike i slovenskog jezika, to je treći najvažniji predmet u sklopu kojega se djecu podučava elementima sportova. Djeci je važno omogućiti bazu jer bez toga ne možete graditi šampione.