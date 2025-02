Oglasio se predsjednik Uprave Dinama, dao odgovor na pitanje koje zanima sve navijače

IGOR MUSA ZA VL

'Žao mi je gledati Livaju kako se muči. Mi bi Varaždincima na Poljudu zabijali pet komada, a ovo danas...'

Pogledamo li i standardnost momčadi, u svakom trenutku znalo se tko igra, to su znala djeca na ulici u to doba. Sve se to izgubilo - rekao je nekadašnji igrač Hajduka